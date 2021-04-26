محرز: نستحق التتويج على حساب توتنام.. وعودة الجماهير أحدثت الفارق

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

رياض محرز

يؤمن رياض محرز جناح مانشستر سيتي بأن فريقه يستحق التتويج بكأس رابطة المحترفين على حساب توتنام، مع استمرار التعادل السلبي طويلا بين الفريقين، حتى سجل أيمريك لابورت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 ليحقق سيتي اللقب.

اللقب الرابع على التوالي والثامن في تاريخ سيتي تحقق على ملعب ويمبلي في ظل عودة الجماهير إلى الملاعب بعد فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ حضر 8 آلاف مشجع لمشاهدة النهائي.

وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. حافظنا على تركيزنا، واصلنا السيطرة على الكرة ثم سجلنا الأهداف. أعتقد أننا نستحق الفوز".

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وأضاف "توتنام فريق جيد ولكننا واثقون من أنفسنا. إنه فوز رائع للغاية لنفوز بالكأس مرة أخرى. نحن سعداء للغاية".

وتابع "نحن نركز فقط على كل بطولة نلعب فيها. لقد كانت مباراة نهائية، سواء لعبنا جيدا أم لا يجب أن نفوز، أمام توتنام أعتقد أننا لعبنا جيدا وفزنا".

وعن عودة الجمهور تحدث الجناح الجزائري قائلا "من الجيد جدا أن تعود الجماهير، لقد أحدثوا فرقا كبيرا".

وأتم "كانت الأجواء رائعة رغم هذا العدد القليل، ولا يمكننا الانتظار لاستعادة المزيد من المشجعين قريبا".

هذا هو التتويج السادس لسيتي في كأس الرابطة خلال 8 سنوات، مما يعني التساوي مع ليفربول كأكبر عدد من التتويجات في تاريخ المسابقة.

وبذلك بات بيب جوارديولا أول مدرب في التاريخ يفوز بأربعة ألقاب متتالية، وذلك في الفترة من 2018 إلى 2021.

رياض محرز مانشستر سيتي
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