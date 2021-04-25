ماسون: لابورت كان يستحق الطرد.. وسيتي أفضل فريق في إنجلترا

يرى ريان ماسون المدير الفني لتوتنام أن إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي كان يستحق الطرد خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي، وهو اللقب رقم 25 في مسيرة جوارديولا التدريبية. (طالع التفاصيل)

وقال ماسون عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "نقطة الحديث هي أننا حاولنا خلال اللقاء ضد فريق جيد للغاية ولاعبونا بذلوا قصارى جهدهم وهذا شيء يدعو إلى الفخر".

وأضاف "مانشستر سيتي هو أفضل فريق في البلاد، وهو يسبقون فريقنا بمدرب مستمر معهم منذ أربع أو خمس سنوات".

وأكمل "أنا متأكد أن الجميع يعرف الفكرة التي يلعب بها توتنام وهي التحلي بالشجاعة ومحاولة فرض السيطرة على المباريات وهي عملية تحتاج إلى وقت من أجل تطبيقها وبالفعل اللاعبين حاولوا فعل ذلك وأعتقد أنهم يريدون العمل بهذه الطريقة".

وواصل "كان يجب أن يحصل إيمريك لابورت على بطاقة صفراء ثانية بنهاية الشوط الأول ويخرج مطرودا".

وأتم تصريحاته "الحكم لم يتخذ هذا القرار ولا أعرف لماذا، ولكن لن تكون هذه نقطة الحديث عن مباراة سيطر التعادل السلبي على نتيجتها لفترة طويلة".

وسجل لابورت هدف فوز مانشستر سيتي بضربة رأسية في الدقيقة 82 من المباراة.