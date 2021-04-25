25 أبريل سيظل حزينا على توتنام.. هدف لابورت يحسم كأس الرابطة لـ سيتي

بعد 17 عاما ممن يشبهه البعض بأكثر الأيام حزنا في تاريخ توتنام، حينما احتفل أرسنال بدوري اللا هزيمة في ملعب الديوك القديم وايت هارت لين، خسر توتنام فرصة تحقيق أول لقب منذ عام 2008 بخسارة نهائي كأس الرابطة، أمام مانشستر سيتي.

وحصد سيتي كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي، وعادل رقم ليفربول في الفوز بالبطولة 8 مرات.

وسجل إيمريك لابورت هدف الفوز في الدقيقة 82، بعد سيطرة كبيرة من سيتي على المباراة رغم بعض المشاغبات الهجومية من توتنام أمام حضور 8 آلاف مشجع في ملعب ويمبلي.

سيطرة سيتي كادت تُترجم لهدف في الدقيقة 14، ولكن تسديدة رحيم ستيرلنج ارتطمت في جسد روب ألديريفيرلد على خط المرمى.

وتصدى هوجو لوريس، الذي لعب مباراة كبيرة للغاية، لتسديدة من فيل فودين داخل منطقة الـ 6 ياردات في الدقيقة 26.

واستمر ضغط سيتي، بقيادة رياض محرز الذي قدم مباراة كبيرة، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تخفف توتنام من الضغط وكاد يسجل عن طريق جيوفاني لو تشيلسو، لكن زاك ستيفن حارس سيتي تألق أمامه في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 74، كاد رياض محرز ينهي الأمور باختراق رائع وتسديدة بباطن القدم ولكن هوجو لوريس تصدى لتسديدة الجزائري بطريقة مبهرة.

وفي الدقيقة 82، رفع محرز عرضية من ركلة حرة، قابلها لابورت برأسه معلنا هدف تقدم سيتي، والذي حسم به البطولة الأولى من أصل 3 من الممكن للسماوي تحقيقها هذا الموسم.