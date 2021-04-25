اللجنة الفنية لاختيار مدرب جنوب إفريقيا: اتحاد الكرة اختار المدير الفني بالفعل

الأحد، 25 أبريل 2021 - 15:39

كتب : محمد عبد العظيم

جنوب إفريقيا الأولمبي - غانا الأولمبي

كشف دومينيك تشيمهافي رئيس اللجنة لكرة القدم بجنوب إفريقيا عن الاستقرار على اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ضمن المرشحين الخمسة لقيادة منتخب جنوب إفريقيا.

وقال تشيمهافي في تصريحات لصحيفة تايمز لايف: "تم رفع القائمة المختصرة المكونة من 5 مرشحين إلى اتحاد كرة القدم".

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وأوضح "توصلوا بالفعل إلى مرشحهم المفضل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي".

وتابع تشيمهافي "توصيات اللجنة الفنية أحيلت إلى داني جوردان رئيس اتحاد الكرة وتم إرسال الأسماء الخمسة وتم ترتيب المرشحين وفقا لرؤيتنا".

وكشف رئيس اللجنة الفنية "اتحاد الكرة أنهى كل شيء مع المدرب الجديد، لقد قرروا بالفعل من هو بناء على التوصيات".

وأضاف "هناك بعض القضايا الثانوية ويتم وضع اللمسات الأخيرة وبخلاف ذلك تم الاتفاق".

وكشفت صحيفة تايمز لايف أن المرشحين الخمسة لقيادة جنوب إفريقيا هم:

هوجو بروس المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون وهيرفي رينار المدير الفني للسعودية وأمازولو بيني مكارثي وبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري وكارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب كولومبيا

وأشارت صحيفة تايمز لايف أن كيروش المرشح الأوفر حظا لقيادة منتخب جنوب إفريقيا.

وسبق للبرتغالي كيروش قيادة منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وجنوب إفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2002.

كما عمل مساعدا مع السير أليكس فيرجسون وقت قيادته لمانشستر يونايتد، وقاد ريال مدريد في الفترة من 2003 إلى 2004.

جنوب إفريقيا كيروش موسيماني
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