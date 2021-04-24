تشكيل ليفربول – عودة صلاح كأساسي.. وفابينيو مدافع أمام نيوكاسل

السبت، 24 أبريل 2021 - 12:33

كتب : FilGoal

ليفربول

يعود محمد صلاح لقيادة تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، فيما يبدأ فابينيو كقلب دفاع.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد عودة محمد صلاح كأساسي بعد مشاركته كبديل أمام ليدز يونايتد.

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من جهة أخرى، يبدأ ديوجو جوتا في وسط الملعب، فيما يقود فابينيو الدفاع بجانب أوزان كاباك.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون - أوزان كاباك – فابينيو – ترينت أرنولد.

الوسط: جورجينو فينالدوم – تياجو ألكانتارا.

أمامهما: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

ويلعب ليفربول مع نيوكاسل بعد قليل على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

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