تشكيل أرسنال – النني بديل ضد إيفرتون.. وبيبي يقود الهجوم

يجلس محمد النني لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه لإيفرتون في الجولة 33 للدوري الإنجليزي.

وأعلن ميكيل أرتيتا تشكيل أرسنال للقاء إيفرتون والذي شهد تواجد إيدي نيكيتاه ونيكولاس بيبي في خط الهجوم.

ويلعب روب هولدينج وباولو ماري في خط الدفاع.

ويتواجد توماس بارتي وجرانيت تشاكا وداني سيبايوس في خط الوسط.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: كالوم تشامبيرز – روب هولدينج – باولو ماري.

الوسط: داني سيبايوس – جرانيت تشاكا – توماس بارتي – إيميل سميث رو – بوكايو ساكا.

الهجوم: نيكولاس بيبي – إيدي نيكيتاه.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

ماثيو ريان – هيكتور بيليرين – سيدريك سواريس – جابريال – محمد النني – مارتن أوديجارد – ويليان – ريس نيلسون – جابريال مارتينيلي.

أما كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون فدفع بـ دومينيك كالفيرت لوين وريتشارلسون في خط الهجوم.

وجاء تشكيل إيفرتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: سيموس كولمان – بن جودفري – ماسون هوليجات – لوكاس ديني.

الوسط: ألان – أندري جوميش – جيمس رودريجيز – جيلفي سيجردسون.

الهجوم: كالفيرت لوين – ريتشارليسون.