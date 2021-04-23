أنشيلوتي: دوري السوبر الأوروبي؟ قلت إنهم يمزحون.. والثقافة الرياضية في أوروبا تختلف عن أمريكا

الجمعة، 23 أبريل 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

"إنها مزحة" كان هذا رد فعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون عند الإعلان على بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال المدير الفني الإيطالي في المؤتمر الصحفي لمواجهة أرسنال: "رد فعلي عند الإعلان؟ قلت إنهم يمزحون. إنها مزحة!".

وأضاف "لقد أجريت مقابلة قبل بضعة أسابيع حول هذا الموضوع وقلت إنه لن يحدث لأنه مستحيل".

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وواصل "الثقافة الرياضية في أوروبا مختلفة عن الرياضة الأمريكية. ليس لأننا على حق وهم مخطئون، لأن ثقافة الناس مختلفة".

وأوضح "في الولايات المتحدة، هناك رياضة مختلفة، وهناك المزيد من الرياضات المسلية. ولكن في أوروبا نعيش بشغف النتائج. عندما نكبر، نحاول التغلب على أصدقائنا من منطقتنا".

وأكمل "نشأنا بشكل مختلف. التسلية فقط ليست رياضة".

وتابع "صحيح أن كرة القدم الآن هي رياضة وعمل. علينا أن نأخذ في الحسبان كليهما، وليس جزء واحد فقط وليس عملا فقط. كرة القدم هي الرياضة أولا".

وأردف "مع الكثير من الاستثمار من التلفزيون، أصبح أيضا عملا تجاريا. لذلك علينا أن نأخذ في الاعتبار كليهما، هذا أمر طبيعي تماما".

وأتم "لكن أولا وقبل كل شيء، إنها رياضة. الناس لديهم شغف بهذه الرياضة، من أجل النتيجة".

وسبق لأنشيلوتي قيادة يوفنتوس وميلان وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ونابولي وبارما.

وأعلنت 8 أندية انسحابها من البطولة بعد 48 ساعة من الإعلان الرسمي.

ولم يتبق سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان دون إعلان الانسجاب بشكل رسمي.

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