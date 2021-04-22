الذئاب تلتهم الغزلان.. المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة

فاز المقاولون العرب على وادي دجلة بهدف في الجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد الشيمي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 94.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث عشر، ليتخطى وادي دجلة في ترتيب المسابقة ويبتعد عن مراكز الهبوط

بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 16 ليتراجع ويحتل المركز الخامس عشر.

ويعد الفوز هو الثالث لفريق المقاولون العرب على وادي دجلة في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما.

ولم يُهزم وادي دجلة منذ 5 مباريات، حين خسر ضد الاتحاد بهدفين مقابل هدف في الجولة 13.

أما الفوز المقاولون العرب فيحدث لأول مرة 3 مباريات حين انتصر على الجونة بنتيجة 3-2 في الجولة 13.

وصف المباراة

سيطر المقاولون العرب على المباراة منذ بدايتها بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

أولى المحاولات كانت عن طريق لويس هينستروزا لكنها كانت بعيدة عن مرمى وادي دجلة في الدقيقة 3.

وحاول هينستروزا مجددا في الدقيقة 8 لكن دون جدوى.

محاولات المقاولون العرب استمرت من محمد مجلي لكن محمد عبد المنصف تصدى لمحاولته في الدقيقة 15.

وكانت أولى محاولات وادي دجلة عن طريق محمد هلال لكنها لم تشكل خطورة على مرمى محمود أبو السعود 37.

وكاد عبد الله ياسين أن يسجل الأول للمقاولون العرب بتسديدة قوية بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني واصل المقاولون العرب الضغط بحثا عن تسجيل هدف أول.

فبدأ هينستروزا أيضا محاولات المقاولون العرب في الدقيقة 46 لكن عبد المنصف تصدى لها.

ورد جورجينيو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة لتتحول لضربة مرمى للمقاولون العرب في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 77 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لوادي دجلة بعد عودته لحكم الفيديو المساعد VAR حيث أوضحت الإعادة أن باسم علي ارتكب خطأً على محمد هلال.

وسدد هلال الكرة لكن محمود أبو السعود تصدى لركلة الجزاء بنجاح ليمنع وادي دجلة من التقدم.

وفي الدقيقة 94 أرسل محمد سمير كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة مباشرة لتصل لأحمد الشيمي الذي سدد بنجاح وسجل هدف اللقاء الوحيد ليفوز المقاولون العرب ويرتفع رصيده للنقطة 18.

ويلعب المقاولون العرب في الجولة المقبلة ضد الزمالك بينما يلعب وادي دجلة ضد بيراميدز.