أروابارينا: أشكر لاعبي بيراميدز بعد تحقيق الفوز في الصيام.. الآن سنركز على الدوري

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

يرى رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن حسم فريقه للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية يتيح له التركيز في الفترة المقبلة على مباريات الدوري المصري.

وتأهل بيراميدز لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز خارج ملعبه على ناكانا الزامبي بهدف عبد الله السعيد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال أروابارينا عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بالفوز والتأهل وبدء مرحلة جديدة في مشوار البطولة".

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وأضاف "بيراميدز جاء إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل الذي جاء باللعب في نهار رمضان وهو الأمر الصعب للغاية".

وواصل "أهنئ اللاعبين على هذه الروح والأداء المميز في ظل تلك الظروف الصعبة".

وشدد "كان من المهم إغلاق صفحة كأس الكونفدرالية في هذا التوقيت والتركيز في مباريات الدوري المصري الممتاز خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهات غاية في الصعوبة وسنلعب كل 3 أيام وكان يجب إغلاق صفحة إفريقيا والتركيز في الدوري المصري".

وأوضح المدير الفني بأن تأخر الفوز رغم السيطرة على مجريات اللقاء يعود لأن الفريق كان يتعجل التسجيل وكذلك هناك خصم لديه فرصة للفوز والتأهل، كما أن أرضية الملعب لم تكن على المستوى المطلوب وأثرت كثيرا في الأداء.

وفي نهاية تصريحاته وجه أروابارينا الشكر مجددا للاعبي فريقه على الأداء القوي وتحدي صيام رمضان واللعب نهارا.

بيراميدز الكونفدرالية
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