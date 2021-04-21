هدف السعيد الـ 20 في إفريقيا يقود بيراميدز لربع نهائي الكونفدرالية على حساب نكانا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 16:57

كتب : إسلام أحمد

عبد الله السعيد - بيراميدز - نكانا - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

قاد عبد الله السعيد فريقه بيراميدز لحجز بطاقة التأهل لربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية بفوز ثمين خارج القواعد على نكانا بهدف دون مقابل على ملعب ليفي موانواسا في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة 77 ليحسم القائد الثلاث نقاط وبطاقة التأهل.

وتفوق بيراميدز على نكانا ذهابا وإيابا وحصد بطاقة التأهل خلف الرجاء المغربي الذي تفوق على نامونجو التنزاني بنتيجة 3-0.

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فوز رفع رصيد بيراميدز إلى 9 نقاط وضمن تأهله قبل لقاء نامونجو الأربعاء المقبل في القاهرة بالجولة الأخيرة، بفضل الفوز ذهابا 3-0 وإيابا 1-0.

بينما رفع الرجاء رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة وتذيل الفريق التنزاني الترتيب بدون نقاط.

هدف الفوز يحمل رقم 20 لعبد الله السعيد في البطولات الإفريقية مع جميع الأندية التي لعب لها (2 مع الإسماعيلي و12 مع الأهلي و6 مع بيراميدز).

وفض الشراكة مع علي أبو جريشة أسطورة الإسماعيلي وانفرد السعيد بالمركز التاسع في ترتيب الهدافين المصريين في البطولات الإفريقية.

ويسبقه فقط من بين لاعبي الجيل الحالي وليد سليمان صاحب الـ 21 هدفا (1 مع بتروجت و20 مع الأهلي).

فيما يعد محمود الخطيب أفضل هداف مصري في البطولات الإفريقية للأندية برصيد 37 هدفا وجميعها مع الأهلي.

التشكيل

دفع رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بتشكيل دون مهاجم صريح، إذ بدأ البوركينابي إريك تراوري في مركز المهاجم وخلفه عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد فاروق.

وصف المباراة

كاد شريف إكرامي أن يصنع هدفا مبكرا بتمريرة طولية مرت من فوق الجميع ووصلت إلى محمد فاروق الذي سدد برأسية لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيمن مانعةّ الهدف الأول لبيراميدز بعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء.

في الدقيقة 25 هدد إكيمبومبا مرمى إكرامي بتسديدة قوية كان لها الحارس بالمرصاد وأبعدها عن مرماه.

وفشل إريك تراوري في استثمار كرة عبد الله السعيد البينية في الدقيقة 29 إذ خرج الحارس ومنع الخطورة قبل أن يصل البوركينابي للكرة.

وفي الدقيقة 35 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لأحمد فتحي بعد عرقلة مهاجم نكانا خارج المنطقة.

إكيمبومبا عاد للتسديد من جديد الركلة الثابتة وأبعدها إكرامي ببراعة لركنية.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول توغل شيكيجوي من الجهة اليمنى ومر من أحمد أيمن منصور وسدد كرة في الشباك الخارجية وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

رمضان صبحي حبس الأنفاس في الثواني الأولى من الشوط الثاني بتسديدة صاروخية ارتطمت بالقائم الأيسر دون أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 63 أشرك أروابارينا كل من دييجو رولان وإسلام عيسى لتنشيط الهجوم بدلا من أحمد فتحي ومحمد فاروق.

وفي الدقيقة 74 أشهر الحكم النيجيري بطاقة صفراء في وجه رمضان صبحي بسبب الاعتراض على قراره.

وقبل 12 دقيقة من نهاية اللقاء سجل عبد الله السعيد هدف الفوز بعدما استلم بينية من رمضان من الجهة اليمنى وسدد كرة صاروخية على يمين الحارس معلنا هدف فوز بيراميدز القاتل.

محاولات دون أدنى خطورة في الدقائق الأخيرة من لاعبي نكانا بحثا عن التعادل وانطلقت صافرة الحكم معلنةً فوز بيراميدز ببطاقة التأهل.

بيراميدز عبد الله السعيد في إفريقيا الكونفدرالية
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