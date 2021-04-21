الأهلي يعلن السماح بإذاعة مباراة سموحة مع وجود إعلانات الرعاة

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 17:27

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب رئيس الأهلي من حفل افتتاح استاد النادي

أعلن الأهلي السماح بشكل رسمي بإذاعة مباراة سموحة في الدوري المصري المقرر لها مساء اليوم، وذلك بعد نهاية الأزمة مع شركة بريزنتيشن.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر الخطيب رئيس النادي السماح بإذاعة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والمقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام".

وأضاف "كما وافق أيضا على وجود إعلانات الرعاة بملعب المباراة وجاء ذلك القرار في ضوء تفويضه من قبل مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم بشأن الأزمة الطارئة مع شركة بريزنتيشن بخصوص المستحقات المالية المتأخرة للنادي".

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وأكمل "وعقب تلقي النادي خطابًا تتعهد فيه الشركة بحل مشكلة المستحقات المتأخرة للأهلي وبشكل نهائي خلال جلسة مشتركة الأسبوع المقبل. وقبل انطلاق أول مباراة قادمة تكون مملوكة للنادي".

وأتم "كما جاء قرار رئيس الأهلي حرصًا على المصلحة العامة ولأحقية جمهور الأهلي في متابعة فريقه وتقديرًا لشركة بريزنتيشن باعتبارها إحدى الشركات الوطنية التي تؤدي دورًا مهما في الاستثمار الرياضي".

وكشف FilGoal.com عن توصل الأهلي وشركة بريزنتيشن لاتفاق والتوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي أصدر بيانا قبل عدة ساعات يؤكد خلاله على تأزم الموقف بينه وبين شركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية. (طالع التفاصيل)

كما أعلنت شركة بريزنتيشن التوصل لاتفاق مع الأهلي على جدولة المستحقات المالية المتأخرة. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي مساء اليوم مع سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 للدوري المصري.

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