خبر في الجول - الأهلي يوافق على إذاعة مباراة سموحة بعد انتهاء الأزمة مع بريزنتيشن

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 17:02

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

توصل النادي الأهلي إلى حل مع شركة بريزنتيشن سبورت بشأن حقوق بث المباريات والرعاية الخاصة بالقلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي توصل لحل مع شركة بريزنتيشن بعد جلسة مفاوضات بين الطرفين، عقب البيان الذي أصدره النادي الأحمر.

ووافق الأهلي على إذاعة مباراة سموحة مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

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كما سمح النادي الأهلي لطواقم بث المباراة بدخول ملعب الأهلي we السلام، وكذلك الرعاة.

على أن يصدر النادي الأهلي بيانا تفصيليا بعد قليل ليوضح خلاله الاتفاق الذي تم مع شركة بريزنتيشن.

وكان الأهلي أصدر بيانا قبل عدة ساعات يؤكد خلاله على تأزم الموقف بينه وبين شركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي مساء اليوم مع سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 للدوري المصري.

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