الأهلي يعلن تأزم الموقف مع بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية

أعلن النادي الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي تأزم الموقف بينه وبين شركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية.

وجاء البيان على لسان سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق كالآتي

"الموقف لا يزال متأزما بين النادي وشركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث نظرا لعدم تلقي الأهلي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن".

"وذلك بخصوص الخطابات المرسلة إليها من قبل إدارة النادي يومي 5 و19 أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد عن 100 مليون جنيه"

"تمت مخاطبة بريزنتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن".

وأوضح البيان "مثل مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين، لكن الشركة لم ترد".

"تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث".

"كما تم تفويض محمود الخطيب رئيس النادي في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي WE السلام".