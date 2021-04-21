بريزنتيشن تعلن الاتفاق مع الأهلي على جدولة مستحقاته المتأخرة

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي بشأن جدولة مستحقاته المالية المتأخرة الخاصة بالرعاية وبث المباريات.

وأصدرت الشركة بيانا جاء كالآتي: أجري منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن اتصالات ظهر اليوم جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندلي أمين الصندوق تم الاتفاق خلالها على عقد اجتماع في التاسعة مساء الأربعاء المقبل والاتفاق بشكل أساسي على جدولة المستحقات الخاصة بالنادي الأهلي والحديث عن جميع الأمور التعاقدية الخاصة بالطرفين".

وأضاف البيان "وأكد منتصر النبراوي خلال اتصاله الهاتفي مع الخطيب والدرندلي على تقديره الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي العريق الذي يعد أحد أهم أقطاب الرياضة في مصر والوطن العربي، والتأكيد أيضا على العلاقات الراسخة التي تجمع الشركة مع النادي الأهلي موجها الشكر لمجلس الإدارة الموقر، وتفهمهم للظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة في الفترة الأخيرة ".

وأتم البيان "واختتم رئيس شركة بريزنتيشن مكالمته مع الخطيب والدرندلي بالتأكيد على التزام الشركة بسداد مستحقات النادي الأهلي وجدولتها خلال الفترة المقبلة".

وكشف FilGoal.com عن توصل الأهلي وشركة بريزنتيشن لاتفاق والتوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي أصدر بيانا قبل عدة ساعات يؤكد خلاله على تأزم الموقف بينه وبين شركة بريزنتيشن بشأن حقوق البث والرعاية. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي مساء اليوم مع سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 للدوري المصري.