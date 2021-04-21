جوارديولا: مواجهة أستون فيلا مثل المباريات النهائية

يعتبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لقاء فريقه ضد أستون فيلا مثل المباريات النهائية، مع اقتراب حسم لقب الدوري الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي في مباراة تقرب الفريق أكثر من اللقب في حالة الفوز بها.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت تفكيري في الساعات الأخيرة أكثر قليلا حول موضوع دوري السوبر الأوروبي المقترح مثل كل الناس في كرة القدم العالمية، ولكن في نفس الوقت كان يجب أن أعمل على أستون فيلا".

وأضاف "إنها بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا، ثم لدينا نهائي كأس رابطة المحترفين ضد توتنام الأسبوع المقبل وبعد ذلك دوري أبطال أوروبا".

سيلعب سيتي ضد توتنام في ملعب ويمبلي الأحد المقبل، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وواصل "أخبرت اللاعبين بأن أمامنا 6 جولات حتى نهاية الموسم وبضرورة عدم التشتت ذهنيا في هذه المرحلة الحاسمة".

ويحتاج الفريق السماوي لحصد 11 نقطة من مبارياته الـ6 للتتويج بالدوري رسميا.

وأتم بيب "أنا متأكد من أن اللاعبين سيكونون مستعدين لهذه التحديات".

ويتصدر سيتي جدول الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن جاره يونايتد.