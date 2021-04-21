مالك ليفربول يعتذر ويعلن تحمل مسؤولية أزمة دوري السوبر بمفرده

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 13:17

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

تقدم جون هنري مالك نادي ليفربول باعتذار لجماهير فريقه واللاعبين والمدرب يورجن كلوب بعد أزمة دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن ليفربول رفقة 5 أندية إنجليزية يوم الثلاثاء الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي بعد ثورة عارمة في عالم كرة القدم ضد البطولة الوليدة.

ونشر موقع ليفربول رسالة مصورة لمالك النادي قال فيها: "أود أن أعتذر لجميع مشجعي ليفربول عن الاضطراب الذي سببته خلال الـ48 ساعة الماضية.

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وأضاف "المشروع المطروح لن يقوم أبدًا دون دعم الجماهير. خلال هذه الساعات الـ48 الماضية كان من الواضح أن المشروع لن يصمد".

وتابع "أريد أن أعتذر ليورجن كلوب واللاعبين ولكل من يعمل بجد في نادي ليفربول لجعل جماهيرنا فخورة. ليس لديهم أي مسؤولية على الإطلاق عن هذا الاضطراب".

وواصل هنري "أعلم أن فريق ليفربول بأكمله لديه الخبرة والشغف اللازم لإعادة بناء الثقة ومساعدتنا على المضي قدمًا".

وأكمل "عملنا بجد لتطوير النادي. عملنا لم ينته بعد. وأتمنى أن تفهم كمشجع أنه حتى عندما نرتكب أخطاء، فإننا نحاول العمل لصالح ناديك".

وأتم "مرة أخرى أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عما حدث خلال اليومين الماضيين. إنه شيء لن أنساه. ويظهر القوة التي يتمتع بها المشجعون اليوم وسيستمرون في امتلاكها دائما".

وكانت رابطة أندية الدوري السوبر الأوروبي قد أصدرت بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تعليقا على الأحداث الجارية بعد فشل فكرة البطولة.

وجاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعين أن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام، ولحق بهم أتليتكو مدريد وإنتر صباح الأربعاء.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان فقط.

ليفربول دوري السوبر الأوروبي
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