أتليتكو مدريد ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

سواريز - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد صباح الأربعاء انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة من البطولة يوم الثلاثاء ليصبح المشروع الوليد على حافة الهاوية.

وأفاد أتليتكو في بيان: "قرر مجلس إدارة النادي الذي اجتمع صباح الأربعاء إبلاغ رابطة دوري السوبر الأوروبي والأندية المؤسسة رسميًا بقراره بالانسحاب من المشروع".

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وأضاف البيان "اتخذ أتلتيكو مدريد قرارًا يوم الاثنين الماضي بالانضمام إلى هذا المشروع استجابة لظروف لم تعد موجودة اليوم".

وأكمل البيان "بالنسبة للنادي، كان من الضروري أن يكون القرار نابعا من كل أطراف عائلة الروجيبلانكوس، وخاصة جماهيرنا".

وأتم بيان أتليتكو "أظهر لاعبو الفريق الأول ومدربهم رضاهم عن قرار النادي، مدركين أن المزايا الرياضية يجب أن تسود على أي معايير أخرى".

وكانت رابطة أندية الدوري السوبر الأوروبي قد أصدرت بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تعليقا على الأحداث الجارية بعد فشل فكرة البطولة.

وجاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعين أن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام.

فيما ذكرت التقارير الصحفية أن ميلان وإنتر في طريقهما للانسحاب.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط.

أتليتكو مدريد دوري السوبر الأوروبي
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