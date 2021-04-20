دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري الإنجليزي لاجتماع لمناقشة الدوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - ليفربول

دعا جوردان هندرسون قائد ليفربول قادة الفرق الـ 19 الأخرى في الدوري الإنجليزي لاجتماع طارئ لمناقشة مسألة الدوري السوبر الأوروبي.

ويعد ليفربول أحد الأندية التي أعلنت مشاركتها في الدوري السوبر الأوروبي.

وستشمل القمة قادة الفرق الـ 20 وفقا لصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية.

أخبار متعلقة
رابطة الدوري الإنجليزي: سنعرقل دوري السوبر الأوروبي.. 14 ناديا رفضوه جوارديولا: دوري السوبر الأوروبي جنين لم يتنفس بعد ميلنر: تعادلنا مع ليدز بسبب الجهد الكبير الذي بذلناه أمام ريال مدريد أنيللي لأندية الدوري الإيطالي: الفوز سيكون مضمونا؟ نفعل ذلك منذ 80 عاما

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدعو فيها هندرسون اللاعبين لاجتماعا، إذ سبق أن اجتمع مع القادة أيضا في وقت سابق لمساعدة هيئة الصحة الوطنية في البلاد بعد انتشار فيروس كورونا,

وأشرف قائد الريدز على إنشاء صندوق يهدف جنى الملايين لخدمة البلاد.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية قد أصدرت بيانا أوضحت فيه إنها ستعرقل كافة المساعي لإقامة البطولة المرتقبة. (طالع التفاصيل)

الدوري السوبر الأوروبي جوردان هندرسون ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
بايرن ميونيخ: لا لدوري السوبر الأوروبي 5 دقيقة | الدوري الألماني
تقرير إيطالي: توتنام خاطب ساري.. ودايلي ميل: النادي يريد ناجلزمان 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيرلو: رئيس يوفنتوس شرح لنا وضع دوري السوبر وأعطانا ثقة كبيرة.. ورونالدو جاهز لبارما 30 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة 34 دقيقة | رياضات أخرى
دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري الإنجليزي لاجتماع لمناقشة الدوري السوبر الأوروبي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كروس وهازارد يغيبان عن لقاء قادش.. وعودة فاران وكارباخال ساعة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي: الأربع مباريات المقبلة هي الأهم في مسيرة الفريق ساعة | الدوري المصري
ريان ماسون.. قنبلة تنفجر في رأسي ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك