دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري الإنجليزي لاجتماع لمناقشة الدوري السوبر الأوروبي

دعا جوردان هندرسون قائد ليفربول قادة الفرق الـ 19 الأخرى في الدوري الإنجليزي لاجتماع طارئ لمناقشة مسألة الدوري السوبر الأوروبي.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

ويعد ليفربول أحد الأندية التي أعلنت مشاركتها في الدوري السوبر الأوروبي.

وستشمل القمة قادة الفرق الـ 20 وفقا لصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدعو فيها هندرسون اللاعبين لاجتماعا، إذ سبق أن اجتمع مع القادة أيضا في وقت سابق لمساعدة هيئة الصحة الوطنية في البلاد بعد انتشار فيروس كورونا,

وأشرف قائد الريدز على إنشاء صندوق يهدف جنى الملايين لخدمة البلاد.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية قد أصدرت بيانا أوضحت فيه إنها ستعرقل كافة المساعي لإقامة البطولة المرتقبة. (طالع التفاصيل)

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