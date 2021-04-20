ميلنر: تعادلنا مع ليدز بسبب الجهد الكبير الذي بذلناه أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - ليفربول وريال مدريد

يعتقد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول أن فريقه فقد نقطتين بالتعادل مع مضيفه ليدز يونايتد 1-1 بسبب الإرهاق الذي شعر به الريدز عقب الجهود الكبيرة في لقاء ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ساديو ماني تقدم لليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يعادل دييجو يورنتي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ظهرنا بمستوى مميز للغاية في الشوط الأول، ولكن نال منا التعب في الشوط الثاني".

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وأضاف "كان علينا أن نحتفظ بالكرة بشكل أفضل، لذلك هي نتيجة محبطة بكل تأكيد. أعتقد أن هذا تأثير الجهد الكبير الذي بذلناه أمام ريال مدريد".

وواصل "عندما تأتي إلى ملعب كهذا لتواجه فريقا قويا مثل ليدز، فعليك أن تقدم أداءً جيدا في كلا الشوطين، ونحن لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول فقط".

واستمر "لقد خلقنا عدة فرص، ولكن مرة أخرى لم نتمكن من استغلالها الاستغلال الأمثل. خلق الفرص في حد ذاته أمر إيجابي، ولكننا نشعر بالإحباط بالطبع، خاصة وأننا حافظنا على تقدمنا لوقت طويل".

وأتم "أليسون قام بتصديات بارعة، وهذا يعني أنهم أيضًا خلقوا فرصًا للتهديف، لذا أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة".

لم يكن تألق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول كافيا لتحقيق الفوز أمام ليدز يونايتد، وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ32 من المسابقة.

وبعدما كان ليفربول يستعد للاحتفال بفوزه الرابع على التوالي وصعوده للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جاء الهدف المفاجئ من ليدز يونايتد في شباك الفريق الأحمر.

لتنتهي المواجهة بالتعادل.

التعادل رفع رصيد ليدز إلى النقطة 46 في المركز العاشر، ووصل ليفربول إلى النقطة 53 في المركز السادس.

جيمس ميلنر ليفربول ليدز يونايتد
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