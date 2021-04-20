ماسون يخلف مورينيو في توتنام حتى نهاية الموسم

أعلن نادي توتنام تعيين راين ماسون مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وكان النادي اللندني قد أعلن إقالة جوزيه مورينيو من قيادة الفريق. (طالع التفاصيل)

وسيعاون كريس باول ونايجل جيبس المدرب البالغ 29 عاما، بالإضافة إلى مايكل فورم كمدرب للحراس وليدلي كينج كمدرب مساعد أول.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي: "لدينا إيمان كبير في التشكيل المليء باللاعبين الموهوبين، لدينا نهائي كأس و6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ونركز كل طاقتنا على إنهاء الموسم بقوة".

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

ويمتلك توتنام مواجهة نارية تجمعه بـ مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الشهر الجاري، تتبقى 6 مباريات للديوك في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون وشيفيلد يونايتد وليدز وولفرهامبتون وأستون فيلا وليستر سيتي.

راين ماسون بدأ مسيرته مع الديوك اللندنية، إذ نشأ في أكاديمية من 1999 وحتى 2008.

ولعب للفريق الأول بين 2008 و2016 خرج خلالها للإعارات وصلت إلى 8 مرات لأندية ويفيل تاون ودونكستر روفرز وميلوال ولوريان وسويندون تاون.

وفي 2016 انضم لصفوف هال سيتي الإنجليزي، وبعد عام تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس بكسر في الجمجمة أثناء التحام هوائي مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي حينها، ثم أعلن اعتزاله في 2018.

وفي 2019 أصبح مديرا فنيا لفريق الشباب تحت 19 عاما للفريق الإنجليزي، والآن تولى المهمة خلفا لجوزيه مورينيو بشكل مؤقت.