ماسون يخلف مورينيو في توتنام حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

راين ماسون - توتنام

أعلن نادي توتنام تعيين راين ماسون مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

وكان النادي اللندني قد أعلن إقالة جوزيه مورينيو من قيادة الفريق. (طالع التفاصيل)

وسيعاون كريس باول ونايجل جيبس المدرب البالغ 29 عاما، بالإضافة إلى مايكل فورم كمدرب للحراس وليدلي كينج كمدرب مساعد أول.

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وقال دانييل ليفي رئيس النادي: "لدينا إيمان كبير في التشكيل المليء باللاعبين الموهوبين، لدينا نهائي كأس و6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ونركز كل طاقتنا على إنهاء الموسم بقوة".

ويمتلك توتنام مواجهة نارية تجمعه بـ مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الشهر الجاري، تتبقى 6 مباريات للديوك في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون وشيفيلد يونايتد وليدز وولفرهامبتون وأستون فيلا وليستر سيتي.

راين ماسون بدأ مسيرته مع الديوك اللندنية، إذ نشأ في أكاديمية من 1999 وحتى 2008.

ولعب للفريق الأول بين 2008 و2016 خرج خلالها للإعارات وصلت إلى 8 مرات لأندية ويفيل تاون ودونكستر روفرز وميلوال ولوريان وسويندون تاون.

وفي 2016 انضم لصفوف هال سيتي الإنجليزي، وبعد عام تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس بكسر في الجمجمة أثناء التحام هوائي مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي حينها، ثم أعلن اعتزاله في 2018.

وفي 2019 أصبح مديرا فنيا لفريق الشباب تحت 19 عاما للفريق الإنجليزي، والآن تولى المهمة خلفا لجوزيه مورينيو بشكل مؤقت.

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