توتنام يعلن إقالة مورينيو

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 11:39

كتب : FilGoal

مورينيو

قرر نادي توتنام إقالة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بعد ما يقرب من موسم ونصف من القيادة.

وتولى مورينيو قيادة توتنام في نوفمبر 2019، ويرتبط البرتغالي بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2023.

وأعلن توتنام في بيان رسمي إعفاء مورينيو وجهازه من مهامهم في قيادة الفريق.

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وقال دانييل ليفي رئيس النادي: "كان مورينيو معنا خلال بعض الأوقات الأكثر تحديا لنا كنادي، وهو محترف حقيقي وأظهر مرونة هائلة خلال وباء كورونا".

وأضاف "استمتعت على المستوى الشخصي بالعمل معه ونأسف أن الأمور لم تسر كما توقع كلانا".

واختتم تصريحاته "سيكون مورينيو دائما موضع ترحيب هنا ونود أن نشكره هو وطاقمه التدريبي على مساهمتهم".

وقرر توتنام تعيين ريان ماسون لقيادة الفريق الأول قبل أن يتبع ذلك تحديث آخر في وقت آخر.

وكانت مواقع ذا أثليتك وشبكة سكاي سبورتس وصحيفة تيليجراف قد كشفوا عن اتخاذ إدارة توتنام قرارا بإقالة مورينيو على أن يتم الإعلان الرسمي بعد قليل.

ويواجه توتنام خطر فقدان أحد مقاعد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

ولم يفز توتنام في أخر ثلاث مباريات في الدوري بعد تعادل أمام نيوكاسل ثم خسارة من مانشستر يونايتد قبل أن يتعادل أخيرا مع إيفرتون.

ويحتل توتنام المركز السابع من الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 32 مباراة.

وخاض مورينيو 86 مباراة مع توتنام في مختلف المسابقات منذ أن تولى القيادة الفنية.

ونجح توتنام في تحقيق الفوز45 مرة تحت قيادة مورينيو بينما خسر 24 مرة وتعادل في 17 مباراة.

توتنام مورينيو
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