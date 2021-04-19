كلوب يتحدث عن سعى صلاح لجائزة الهداف وأنانية المهاجمين

لا يجد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أي مشكلة في بحث لاعبه محمد صلاح عن تسجيل الأهداف من أجل حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وردا على سؤال عما إذا كانت مطاردة الحذاء الذهبي تمثل حافزا إضافيا لصلاح هذا الموسم، قال كلوب: "نعم بالطبع".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لاعب كرة القدم يلعب في مسيرته نحو 15 عاما وربما 17 أو 18 عاما في بعض الحالات".

وأردف المدرب الألماني "في هذه السنوات تكون في أفضل حالاتك البدنية وتريد أن تقوم بكل ما تستطيع خلال مسيرتك الكروية".

وأكمل "لا يفوز معظم اللاعبين بالحذاء الذهبي أبدًا. إذا فزت به مرة واحدة فهذا إنجاز كبير. وإذا فزت به مرتين فهذا إنجاز كبير جدا، وإذا تمكنت من الفوز به للمرة الثالثة، ستكون من اللاعبين القلائل الذين حصدوا الجائزة 3 مرات".

وشدد "يجب أن يكون المهاجمون أنانيين. لم أقابل مهاجما غير أناني من قبل. يمكنك أن تكون ألطف شخص في العالم ولكن في النهاية تريد تسجيل الأهداف بنفسك".

وواصل مدرب بروسيا دورتموند السابق "صلاح هداف بالفطرة، يريد تسجيل الأهداف. هذا شيء طوره خلال مسيرته".

وأتم "تسجيل الأهداف بغزارة كل موسم هو ما يفعله أبرز نجوم العالم، فمعرفة ما تملكه من إمكانيات تساعدك على العودة إلى المسار الصحيح أسرع من الآخرين".

ويدخل صلاح مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وعينه على رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.

في حالة نجاحه في هز شباك ليدز سيكون صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي بنظامه الحديث.

الدولي المصري سجل 19 هدفا في الدوري حتى الآن.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني في جدول الهدافين خلف هاري كين مهاجم توتنام الذي سجل 21 هدفا.