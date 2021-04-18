تقنية الفيديو لا تقتل المدفعجية 3 مرات.. تعادل غير مفيد بين أرسنال وفولام

تعادل أرسنال مع فولام 1-1 في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، في مباراة لم تفد نتيجتها أي من الفريقين.

المباراة التي شارك فيها محمد النني لمدة 68 دقيقة، شهدت تعادلا متأخرا لفريقه أرسنال، في الدقيقة 96 عن طريق المهاجم البديل إيدي نكيتياه، بعد أن تقدم جوش ماجا لفولام من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وبدأ أرسنال المباراة مهاجما، ولكن دفاع منافسه اللندني كان قويا، قبل أن يستطيع أرسنال فك التكتل في الدقيقة 40، بعدما لعب جابرييل مارتينيللي عرضية وصلت لأليكساند لاكازيت، الذي وضعها بالرأس لبوكايو ساكا، الذي مررها بدوره لهيكتور بيللرين، والذي لعب عرضية وضعها داني سيبايوس بالرأس في مرمى فولام.

ولكن، تواجد جزء بسيط من قدم ساكا في موضع تسلل، تسبب في إلغاء الهدف.

وفي الشوط الثاني، واصل أرسنال تهديد مرمى فولام، وكانت أقرب الفرص تسديدة من ساكا في القائم في الدقيقة 55، ولكن بعد دقيقة، ارتكب جابرييل ركلة جزاء على ماريو ليمينا تدخلت تقنية الفيديو لاحتسابها، وسجلها جوش ماجا بنجاح في شباك الحارس ماتي ريان.

وعاد أرسنال لضغطه في ظل سعيه لتحسين مركزه في البطولة، وواصل فولام الدفاع أملا في 3 نقاط ينقذوه من صراع الهبوط.

وفي الدقيقة 96، سجل نكيتياه البديل الذي حل بديلا للاكازيت المصاب هدفا، بعدما لعب ساكا ركنية قابلها الحارس ريان بالرأس، لتقع أمام سيبايوس الذي سدد الكرة لترتد من ألفونسو أريولا حارس فولام، أمام نكيتياه الذي أودعها المرمى.

وفي دقائق احتبست فيها أنفاس ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وسكوت باركر مدرب فولام، راجعت تقنية الفيديو الكرة واحتسبتها هدفا رغم الشك بوجود روب هولدينج في موقف تسلل.

التعادل وضع أرسنال في المركز التاسع بـ 45 نقطة، أما فولام فيظل في المركز الـ 18 بـ 29 نقطة.