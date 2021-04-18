الإسماعيلي يواجه القناة والشرقية وديا استعدادا للدوري

الأحد، 18 أبريل 2021 - 13:15

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي

يستعد الإسماعيلي لاستئناف مبارياته في الدوري بخوض لقاء ودي أمام القناة اليوم الأحد.

ويأتي ذلك طبقا لخطة الاعداد التي حددها الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال خلال فترة التوقف الحالي.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة في الدوري أمام الإنتاج الحربي يوم 1 من شهر مايو المقبل.

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ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي غدا الإثنين ضد الشرقية في مباراة ودية ثانية.

ويحصل فريق الدراويش على راحة سلبية يوم الثلاثاء قبل أن يغادر إلى الإسكندرية يوم الأربعاء لخوض معسكر مغلق.

ويلعب الإسماعيلي مباراتين وديتين خلال المعسكر المغلق قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن الخروج من مقاعد الهبوط.

وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق وخسر مباراة أمام سيراميكا كليوباترا وفاز بالأخرى ضد المصري.

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