المدرب العام لـ الإسماعيلي: عملنا لن يقف على عودة المصابين

أوضح حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن إيهاب جلال المدير الفني لن ينتظر عودة المصابين لتطبيق أفكاره.

وقال حمد إبراهيم لـ FIlGoal.com: "لا يمكن أن يُوقف الجهاز الفني عمله حتى تمام شفاء اللاعبين المصابين".

وأضاف "الجهاز الفنى بقيادة إبهاب جلال المدير الفني جاء من أجل المساهمة فى خروج الفريق من أزمته".

وتابع "لا يمكن أن نعلق العمل على توافر لاعبين أو أفراد بعدِين عن الفريق فى الوقت الحالى، وسنعمل على التعامل مع المتاحين".

وأوضح "لن نفكر فى الاعتماد على اللاعب المصاب، إلا بعد تمام الشفاء والمؤكد أن تواجد أى فرد يعد إضافة فى حالة جاهزيته".

وأتم "الجهاز الفني يتقدم فى عمله مع مجموعة اللاعبين ويتم حاليا تعريفهم على أفكار والخطط التى سوف نسعى لتطبيقها فى المباريات الرسمية".

وكان الجهاز الفنى للاسماعيلى قد حدد أربع مباريات ودية سوف يخوضها الفريق خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى.

ويعود الإسماعيلي لخوض أول لقاء له في الدوري في الأول من مايو المقبل أمام الإنتاج الحربي. (طالع التفاصيل)

وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17 بعد الفوز على المصري في دربي القنال.