حمد إبراهيم: الإسماعيلي يخوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 10:32

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

قرر إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي خوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري.

وقال حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "المباريات لم يتم تحديد طرفها الآخر حتى الآن".

وتابع "وحددنا مواعيد المباريات ستكون أيام 18 و19 و24 و25 أبريل".

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وأضاف "الهدف من تلك المباريات تحقيق المزيد من الإتقان وتفهم اللاعبين لخطط وأفكار الجهاز الفني وتطبيقها على الكل وبيان مدى قدرتهم على استيعابها وتصحيح الأخطاء".

حقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، والفوز الأول على المصري منذ موسم 2017/2018 في دربي القنال.

سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصري عند 26 نقطة في المركز الرابع.

وأمام الإسماعيلي فترة توقف حتى يوم 1 مايو المقبل، للعودة لمباريات الدوري، عندما يلتقي مع الإنتاج الحربي.

الإسماعيلي في الدوري
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