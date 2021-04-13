مجموعة بيراميدز - مدرب تونسي يتولى قيادة الرجاء

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

التونسي لسعد الشابي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي تعيين التونسي لسعد الشابي مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم، خلفا لجمال سلامي.

وكان سلامي قد استقال قبل مواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية والتي خسرها الفريق المصري بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي في بيانه أن تعاقده مع المدرب التونسي قابل للتجديد.

أخبار متعلقة
المهدي سليمان لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد بيراميدز في اتحاد الكرة لمنعي من التدريبات مؤتمر أروابارينا: أنا المسؤول عن خسارة بيراميدز أمام الرجاء.. وعلينا التعامل سريعا مع الوضع الحالي تشكيل بيراميدز – فتحي وأنطوي أساسيان أمام الرجاء البيضاوي تأهل مغربي من بوابة الأهرام.. الرجاء يكرر فوزه على بيراميدز ويهزمه بثلاثية

✍نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشابي

Posted by Raja Club Athletic on Tuesday, April 13, 2021

وسبق أن واجه الشابي اتحاد المسنتير المغربي أمام الرجاء في ملحق الكونفدرالية وتأهل الرجاء بالتفوق في ركلات الترجيح.

May be an image of one or more people and people sitting

المدير الفني البالغ 59 عاما تقدم باستقالته من تدريب المسنتير بسبب سوء النتائج منذ فترة، بعدما قاده سابقا للفوز بلقب كأس تونس الموسم الماضي وهو اللقب الأول في تاريخ النادي، واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي.

وسبق له أن قاد فريقي أوستريا لوستانو ورييد في النمسا، كما عمل مساعدا مع مواطنه نبيل معلول في تدريب الجيش القطري (الدحيل حاليا بعد الدمج مع لاخويا).

وكرر الرجاء فوزه على بيراميدز بعدما انتصر عليه في المغرب الأسبوع الماضي بثنائية دون رد.

ليصل الرجاء إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية.

بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 6 في المركز الثاني، بالتساوي مع ناكانا الزامبي.

ويظل نامونجو الكونغولي في المركز الأخير دون نقاط.

ليكون الرجاء أول المتأهلين إلى ربع النهائي دون أن تهتز شباكه.

وقاد الرجاء في المباراة هشام بوشروان المدرب المؤقت للفريق الذي جاء بعد جمال سلامي الذي تقدم باستقالته قبل أيام.

محليا يحتل الرجاء حامل لقب الموسم الماضي المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوداد.

الرجاء المغربي مجموعة بيراميدز في إفريقيا لسعد الشابي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – كوكا: أهدي لقب الدوري لوالدي.. أصعب لحظات حياتي وأفضل موسم والمستقبل 13 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير لنخسره أمام ريال مدريد.. لو تجاهلنا الدفاع سنُعاقب 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا.. كلود لوروا يتقدم باستقالته من تدريب توجو 56 دقيقة | إفريقيا
رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: مدة غياب هاني أطول من أجايي.. وموقف ياسر من القمة ساعة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية بـ الأهلي لـ في الجول: إيجابية مسحة الشناوي.. واختبار آخر اليوم للتأكيد ساعة | الدوري المصري
إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش مباراة واحدة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
ماركا تكشف.. تحديات تنتظر بيريز في ولايته الجديدة 2 ساعة | الدوري الإسباني
بعد 24 ساعة مسلسل الـ 7 لاعبين مستمرا.. 17 دقيقة كافية لـ أوكاس أمام برشلونة في الإكوادور 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك
قد ينال إعجابك