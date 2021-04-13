مجموعة بيراميدز - مدرب تونسي يتولى قيادة الرجاء

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي تعيين التونسي لسعد الشابي مديرا فنيا للفريق لنهاية الموسم، خلفا لجمال سلامي.

وكان سلامي قد استقال قبل مواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية والتي خسرها الفريق المصري بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي في بيانه أن تعاقده مع المدرب التونسي قابل للتجديد.

✍نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع المدرب التونسي لسعد الشابي Posted by Raja Club Athletic on Tuesday, April 13, 2021

وسبق أن واجه الشابي اتحاد المسنتير المغربي أمام الرجاء في ملحق الكونفدرالية وتأهل الرجاء بالتفوق في ركلات الترجيح.

المدير الفني البالغ 59 عاما تقدم باستقالته من تدريب المسنتير بسبب سوء النتائج منذ فترة، بعدما قاده سابقا للفوز بلقب كأس تونس الموسم الماضي وهو اللقب الأول في تاريخ النادي، واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي.

وسبق له أن قاد فريقي أوستريا لوستانو ورييد في النمسا، كما عمل مساعدا مع مواطنه نبيل معلول في تدريب الجيش القطري (الدحيل حاليا بعد الدمج مع لاخويا).

وكرر الرجاء فوزه على بيراميدز بعدما انتصر عليه في المغرب الأسبوع الماضي بثنائية دون رد.

ليصل الرجاء إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية.