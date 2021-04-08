منافس بيراميدز – الرجاء يعلن رحيل جمال سلامي

الخميس، 08 أبريل 2021 - 16:58

كتب : محمد عبد العظيم

جمال سلامي - الرجاء

أعلن نادي الرجاء البيضاوي، رحيل جمال سلامي عن تدريب الفريق.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عن استقالة جمال سلامي مدرب الفريق من منصبه رسميا.

نادي الرجاء أصدر بيانا رسميا، يوجه فيه الشكر للمدرب المغربي، ومتمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

أخبار متعلقة
هاني سعيد: التوفيق لم يحالف بيراميدز أمام الرجاء مدرب بيراميدز: أخطاء الفريق تسببت في أهداف الرجاء بعد خطأ قاتل لـ إكرامي.. الرجاء يهزم بيراميدز في 6 دقائق تشكيل بيراميدز – عودة رمضان صبحي ضد الرجاء.. وتواجد عبد الله السعيد على دكة البدلاء

جمال سلامي وصل مع الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، قبل أن يودع البطولة أمام الزمالك بالخسارة ذهابا وإيابا.

وودع الرجاء بطولة دوري أبطال إفريقيا مبكرا هذا الموسم أمام تونجيث، ليتحول إلى الكونفدرالية الإفريقية.

الرجاء يحتل حاليا صدارة المجموعة الرابعة في البطولة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، آخرهم على حساب بيراميدز بهدفين.

وتأتي الاستقالة قبل يومين فقط من مواجهة الرجاء مع بيراميدز في مصر بالجولة الرابعة من البطولة.

في الكونفدرالية الرجاء بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - الإعلان عن موعد المباريات المتبقية من موسم الرجال والسيدات دقيقة | رياضات أخرى
إيقاف ربيع ياسين والطبيب وتغريم 3 لاعبين ضمن قرارات لجنة الانضباط بشأن منتخب الشباب 6 دقيقة | منتخب مصر
رئيس رابطة الدوري الإسباني: هكذا سنحل أزمة العنصرية في لقاء فالنسيا وقادش 11 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس بيراميدز – الرجاء يعلن رحيل جمال سلامي 26 دقيقة | الكونفدرالية
مدرب المغرب: استبعدت بانون بسبب لاعب يواجه ميسي وبنزيمة وسواريز 43 دقيقة | مصر
مهاجم بايرن: الخسارة من باريس مؤسفة.. ولكن أمامنا فرصة لقلب الأمور في الإياب ساعة | دوري أبطال أوروبا
في خطاب رسمي.. الزمالك يسجل اعتراضه على تعيين حكام مصريين للقمة 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس سان جيرمان: إسقاط بايرن في ملعبه ضمن أهم الانتصارات في تاريخنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك