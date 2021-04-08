منافس بيراميدز – الرجاء يعلن رحيل جمال سلامي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي، رحيل جمال سلامي عن تدريب الفريق.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء عن استقالة جمال سلامي مدرب الفريق من منصبه رسميا.

نادي الرجاء أصدر بيانا رسميا، يوجه فيه الشكر للمدرب المغربي، ومتمنيا له التوفيق فيما هو قادم.

جمال سلامي وصل مع الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، قبل أن يودع البطولة أمام الزمالك بالخسارة ذهابا وإيابا.

وودع الرجاء بطولة دوري أبطال إفريقيا مبكرا هذا الموسم أمام تونجيث، ليتحول إلى الكونفدرالية الإفريقية.

الرجاء يحتل حاليا صدارة المجموعة الرابعة في البطولة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، آخرهم على حساب بيراميدز بهدفين.

وتأتي الاستقالة قبل يومين فقط من مواجهة الرجاء مع بيراميدز في مصر بالجولة الرابعة من البطولة.