مجموعة بيراميدز - تقرير مغربي: مدرب تونسي يقترب من قيادة الرجاء

وصل التونسي لسعد الشابي إلى المغرب من أجل الاتفاق على تدريب الرجاء خلفا لجمال سلامي.

وكان سلامي قد استقال قبل مواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية والتي خسرها الفريق المصري بثلاثية دون مقابل. (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع "هسبورت" المغربي فأن المدير الفني السابق لفريق اتحاد المنستيري التونسي توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة الرجاء.

وبات الإعلان الرسمي عن التعاقد في حال توصل الطرفان لاتفاق نهائي.

وسبق أن واجه الشابي اتحاد المسنتير المغربي أمام الرجاء في ملحق الكونفدرالية وتأهل الرجاء بالتفوق في ركلات الترجيح.

المدير الفني البالغ 59 عاما تقدم باستقالته من تدريب المسنتير بسبب سوء النتائج منذ فترة، بعدما قاده سابقا للفوز بلقب كأس تونس الموسم الماضي وهو اللقب الأول في تاريخ النادي، واحتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي.

وسبق له أن قاد فريقي أوستريا لوستانو ورييد في النمسا، كما عمل مساعدا مع مواطنه نبيل معلول في تدريب الجيش القطري (الدحيل حاليا بعد الدمج مع لاخويا).

وكرر الرجاء فوزه على بيراميدز بعدما انتصر عليه في المغرب الأسبوع الماضي بثنائية دون رد.

ليصل الرجاء إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية.