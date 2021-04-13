الزمالك يعلن عدم المشاركة في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الجمهورية (99)

أعلن نادي الزمالك عدم مشاركة فريق الشباب في المباراة الفاصلة لبطولة الجمهورية (99) أمام الأهلي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك في 20 أبريل المقبل.

وصّرح الديرير لموقع النادي الرسمي: "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت عدم المشاركة في المباراة الفاصلة التي أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999".

وشدد الدردير على أن إدارة النادي طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التي أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.

وأضاف "إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي".

وأتم "اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادي الزمالك، النادي يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه".

ماذا حدث

الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وصرّح طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك لـ FilGoal.com: "نستغرب من احتفال الأهلي بالملعب، لترويج قصة وهمية إنهم فازوا علينا وتوجوا بالبطولة".

وشدد "ما يقوله الأهلي عن أولوية المواجهات المباشرة غير صحيح، لأن البطولة من دور واحد، فكيف يمكن تطبيق تلك القاعدة".

وأتم "على اتحاد الكرة التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم التلاعب في أي شيء وإهدار حقوق الزمالك الشرعية حتى لا يحدث احتقان جديد".

فيما صرّح خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والشباب في الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد لائحة تحدد هوية بطل الدوري ولذلك نظن أنها تُحسَم بالمواجهات المباشرة في حال التساوي بعدد النقاط".

وتابع: "اللائحة التي تم الترويج لها تخص الأدوار التمهيدية والتأهل من المجموعات، وليس لها علاقة بالأدوار النهائية. وفي الوقت نفسه لا توجد لائحة تنص على كيفية حسم البطل في حال التساوي بالنقاط".

وأتم: "سننتظر حكم اتحاد الكرة وفصله في الأمر، وسنحترم القرار سواء كان في صفنا أو ضدنا".

اتحاد الكرة بعد ذلك قرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين على اللقب يوم 20 أبريل على استاد السكة الحديد.