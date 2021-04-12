تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 31 جولة

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

صلاح مع جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي ولو كان فريقه لا يقدم المستويات المطلوبة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجين خلال الموسم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 31 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (19 هدفا)

1- هاري كين (19 هدفا)

3- برونو فيرنانديز (16 هدفا)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- برونو فيرنانديز (8 أهداف)

2- محمد صلاح (6 أهداف)

2- جيمي فاردي (6 أهداف)

2- جورجينو (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- برونو فيرنانديز (43 تسديدة)

1- هاري كين (43 تسديدة)

3- محمد صلاح (42 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- هاري كين (112 تسديدة)

2- محمد صلاح (99 تسديدة)

3- برونو فيرنانديز (95 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1 - هناك 11 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات.

42- صلاح غاب عن مباراة واحدة واستبدل أكثر من مرة.. ولعب ما مجموعه 2526 دقيقة.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.

محمد صلاح ليفربول
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