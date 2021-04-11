مؤتمر أروابارينا: أنا المسؤول عن خسارة بيراميدز أمام الرجاء.. وعلينا التعامل سريعا مع الوضع الحالي

حمل رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز مسؤولية خسارة فريقه أمام الرجاء المغربي في بطولة الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز أمام الرجاء بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي: "أهنئ الرجاء بالفوز والنتيجة وفريقنا خسر بسبب الأخطاء الدفاعية وخاصة الكرات العرضية، حاولنا التعويض ولكن لم ننجح، ولم نقدم الشكل الهجومي الشرس المطلوب".

وأضاف "حزين للغاية على الخسارتين أمام الرجاء المغربي ويجب العمل ونسيان ما حدث والتركيز في المباريات المقبلة في ظل صعوبة المهمة مع ضغط كبير في مختلف البطولات".

وأوضح "بيراميدز لا يزال مرشحا للتأهل للدور المقبل والتأهل بيد الفريق بشرط أن نعود لمشوار الانتصارات وننسى خسارتي الرجاء ونفوز على نكانا ونامونجو في الجولتين الخامسة والسادسة، وهو الشرط الوحيد للتأهل، والنتيجة غير مرضية على الإطلاق وكذلك الأداء في بعض الأوقات في جميع المراكز".

وأكد "بيراميدز فقد بعض التفاصيل في الملعب ولابد من العمل فورا والتركيز في الدوري في ظل لقاءات قوية ثم العودة مرة أخرى المشوار الإفريقي، والأخطاء كانت سبب الخسارة".

وواصل "أنا في ناد كبير ومشروع ضخم وعملاق وهناك لاعبين محترفين ولابد على الجميع أن يتعامل مع الأمور بسرعة ونسيان الخسارتين والتركيز في باقي اللقاءات وفي الأوقات الصعبة تظهر شخصية اللاعبين والجهاز الفني والإدارة توفر كل شيء للفريق ولابد من التركيز فورا في الدوري واستكمال المشروع العملاق والخطة المتكاملة".

واستمر في تصريحاته "بيراميدز افتقد التركيز وسكنت شباكنا الأهداف من كرات ثابتة وكان لابد من التعامل معها بشكل جيد، والفريق المغربي مميز في تلك النقطة، وعلينا العمل سريعا مع المدافعين لعلاج تلك النقطة السلبية خاصة في الكرات الثابتة، وهي نقطة مهمة للغاية ومن الضروري التعامل معها بأسرع ما يمكن".

وشدد على أن الفريق يصنع الكثير من الفرص ولكن هناك مشكلة بالفعل في التسجيل وهناك مشكلة أخرى في المران الثابتة وعدم التركيز في التعامل معها، والرجاء لم يصل كثيرا للمرمى ولكنه استغل الفرص الثلاثة التي وصلت إليه ونجح في تسجيلها أهدافا.

أوضح في ختام تصريحاته أن غياب محمود وادي للإصابة أثر على الخط الهجومي لأنه أصيب في فترة تألقه ويغيب لفترة طويلة، والفريق يضم حاليا دودو الجباس وجون أنطوي ورولان ويتعامل على الأطراف لهز الشباك، وبصفته المدير الفني فهو المسؤول الأول عن الخسارة وعليه التعامل سريعا مع الوضع الحالي.