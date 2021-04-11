تأهل مغربي من بوابة الأهرام.. الرجاء يكرر فوزه على بيراميدز ويهزمه بثلاثية

الأحد، 11 أبريل 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

الرجاء - الإسماعيلي - مالونجو

فاز الرجاء البيضاوي المغربي على بيراميدز بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكرر الرجاء فوزه على بيراميدز بعدما انتصر عليه في المغرب الأسبوع الماضي بثنائية دون رد.

ليصل الرجاء إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية.

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بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 6 في المركز الثاني، بالتساوي مع ناكانا الزامبي.

ويظل نامونجو الكونغولي في المركز الأخير دون نقاط.

ليكون الرجاء أول المتأهلين إلى ربع النهائي دون أن تهتز شباكه.

وقاد الرجاء في المباراة هشام بوشروان المدرب المؤقت للفريق الذي جاء بعد جمال سلامي الذي تقدم باستقالته قبل أيام.

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تقدم الرجاء في الدقيقة 15 بضربة رأسية قوية من المدافع فابريس نجوما بعد ركنية نفذها سفيان رحيمي بإتقان.

بعد الهدف زاد نشاط بيراميدز وأهدر محمد فاروق فرصة ورمضان صبحي أخرى.

ثم أضاف بين مالونجو الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 41 بعد متابعة لرأسية مروان هدهودي ليضع الكرة في شباك إكرامي.

في الشوط الثاني حاول بيراميدز إحراز الهدف الأول وسيطر على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ودفع ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بتبديل ثلاثي بنزول كل من محمود حمادة ودودو الجباس وإريك تراوري بدلا من نبيل عماد وجون أنطوي وعبد الله السعيد.

لكن الرجاء قتل المباراة في الدقيقة 76 بهدف ثالث عن طريق سفيان رحيمي الذي انفرد بالمرمى من منتصف الملعب بعد تمريرة خاطئة من رمضان صبحي في محاولة لتنفيذ ركلة حرة بشكل سريع.

وانفرد رحيمي بالمرمى وراوغ أحمد فتحي قبل أن يسدد بالقدم اليسرى في شباك إكرامي مسجلا هدف قتل المباراة في الدقيقة 76.

وسحب أروابارينا مدرب بيراميدز رمضان صبحي ودفع بدلا منه بـ إبراهيم حسن.

لكن الدقائق المتبقية مرت دون تغيير في النتيجة، وفاز الرجاء بثلاثية دون رد.

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