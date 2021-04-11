مورينيو: بوجبا يستحق الطرد.. ولم أعد أفهم التحكيم

الأحد، 11 أبريل 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر يونايتد

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يوناتيد على توتنام بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لعبنا ضد مانشستر يوناتيد وهو فريق يعرف كيف يظهر رد الفعل ويمتلك قوة بدنية في وسط الملعب والأمر ليس فنيا فقط".

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وأضاف "كان لدينا فرصة لنسجل الهدف الثاني ولكن دين هيندرسون حارس يونايتد تألق وكذلك القائم منع هدفا لنا".

وواصل "سيطرنا على اللعب في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حدث ما حدث".

وانتقد التحكيم قائلا: "بوجبا كان يستحق بطاقة حمراء بعدما ضرب سيرجي أورييه بالمرفق".

وأتم تصريحاته "في الواقع لم أعد أفهم أي شيء خاص بالتحكيم والفيديو ومن الصعب فهم ما يحدث لتعرف ماذا تقول".

توتنام مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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