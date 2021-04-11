الشياطين الحمر يحرقون ديوك مورينيو.. يونايتد يؤمن الوصافة بثلاثية في توتنام

ثأر مانشستر يونايتد لخسارته الكبيرة على ملعبه في الدور الأول من الدوري الإنجليزي أمام توتنام بسداسية، وفاز عليه بثلاثية لهدف.

وعاد مانشستر يونايتد من ملعب توتنام بفوز مثير وهام في مشوار الدوري الإنجليزي، ليؤمن المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ورغم تأخره في النتيجة إلا أن مانشستر يونايتد نجح في قلب الطاولة أمام توتنام والفوز عليه، ليصل إلى النقطة 63 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر وبفارق 9 نقاط عنه مع تبقي مباراة له.

وبفارق 7 نقاط للشياطين الحمر عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي خسر أمام وست هام في الجولة ذاتها.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 49 في المركز السابع.

ثلاثية يونايتد سجلها كل من فريد وكافاني وجرينوود، بينما سجل هدف توتنام الوحيد سون هيونج مين.

الخسارة أيضا هي العاشرة لتوتنام هذا الموسم في الدوري تحت قيادة مورينيو، ولأول مرة يخسر المدرب البرتغالي 10 مباريات في الدوري في موسم واحد خلال مسيرته التدريبية.

وصف المباراة

هدد راشفورد مرمى توتنام بتسديدة قوية في الدقيقة 16 أبعدها إيريك داير إلى ركنية.

وسيطر مانشستر يونايتد على اللعب في النصف ساعة الأولى من المباراة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى هوجو لوريس.

إلى أن جاء هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33 عن طريق إيدنسون كافاني بعد تمريرة رائعة من بول بوجبا.

لكن الحكم عاد إلى الفيديو وألغى الهدف محتسبا خطأ على ماكتوميناي في وسط الملعب.

وعلى عكس سير اللعب رد توتنام وسجل هدف التقدم في الدقيقة 40 بقدم النجم الكوري سون هيونج مين بعد عدة تمريرات رائعة وخطأ من فيكتور ليندلوف في إبعاد الكرة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي لمانشستر يونايتد محاولا تسجيل التعادل.

وانطلق راشفورد بالكرة وراوغ مدافع توتنام لكن باقي الدفاع عاد سريعا وأبعد الكرة.

وسدد ماكتوميناي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء واستمر تألق لوريس وأبعد الكرة عن مرماه.

واستمر ضغط مانشستر يونايتد على مرمى توتنام ليسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق فريد بعد عدة تمريرات بين لاعبي الشياطين الحمر، إلى أن وصلت الكرة إلى كافاني الذي سددها وتصدى لها لوريس قبل أن تصل للاعب الوسط البرازيلي ليضعها في الشباك.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء أبعدها لوريس ببراعة.

ودفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمهاجم ماسون جرينوود بدلا من راشفورد لتنشيط الهجوم.

كما أجرى مورينيو مدرب توتنام تبديلان بنزول كل من موسى سيسوكو وإريك لاميلا بدلا من جيوفاني لو سيلسو وندومبيلي.

وجاء الحل لمانشستر يونايتد بقدم البديل جرينوود الذي أرسل عرضية رائعة على رأس كافاني ليضعها المهاجم الأوروجواياني في شباك لوريس مسجلا هدف فوز مانشستر يونايتد في الدقيقة 78.

بعد الهدف دفع مورينيو بجاريث بيل بدلا من لوكاس مورا لتنشيط هجوم فريقه بحثا عن هدف التعادل.

وحاول توتنام تسجيل هدف التعادل في الوقت المتبقي لكن محاولاته لم تكتمل، وبهجمة مرتدة سريعة سجل مانشستر يونايتد الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وجاء الهدف بتسديدة قوية بالقدم اليمنى من البديل جرينوود الذي راوغ مدافع توتنام بعد تمريرة من بوجبا، ووضع الكرة في شباك لوريس قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.