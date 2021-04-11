اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الجمهورية (99)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الجمهورية مواليد 1999.

وذكر الاتحاد أن لجنة المسابقات حددت التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الجاري موعدا للمباراة الفاصلة في استاد السكة الحديد.

وذكر البيان أن "اتحاد الكرة قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2002 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط".

يأتي ذلك بعد أن فاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في ختام البطولة وتساوي الفريقين في النقاط، مما أحدث لغطا بشأن هوية الفريق المتوج باللقب.

ماذا حدث

الزمالك فاز على الأهلي 2-1 في ختام بطولة الجمهورية مواليد 99، ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.

وفي مشهد غريب، احتفل الفريقان بالفوز باللقب، حيث طلب الجهاز الفني للأهلي حسبما علم FilGoal.com من اللاعبين الاحتفال باللقب من منطلق تساوي الفريق مع الزمالك في النقاط، وتفوقه في المواجهات المباشرة.

بينما احتفل لاعبو الزمالك باللقب، من منطلق أن الفريق يتفوق بفارق الأهداف عن الأحمر.

وصرّح طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين في الزمالك لـ FilGoal.com: "نستغرب من احتفال الأهلي بالملعب، لترويج قصة وهمية إنهم فازوا علينا وتوجوا بالبطولة".

وشدد "ما يقوله الأهلي عن أولوية المواجهات المباشرة غير صحيح، لأن البطولة من دور واحد، فكيف يمكن تطبيق تلك القاعدة".

وأتم "على اتحاد الكرة التحلي بالشجاعة والمصداقية، وعدم التلاعب في أي شيء وإهدار حقوق الزمالك الشرعية حتى لا يحدث احتقان جديد".

فيما صرّح خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والشباب في الأهلي لـ FilGoal.com: "لا توجد لائحة تحدد هوية بطل الدوري ولذلك نظن أنها تُحسَم بالمواجهات المباشرة في حال التساوي بعدد النقاط".

وتابع: "اللائحة التي تم الترويج لها تخص الأدوار التمهيدية والتأهل من المجموعات، وليس لها علاقة بالأدوار النهائية. وفي الوقت نفسه لا توجد لائحة تنص على كيفية حسم البطل في حال التساوي بالنقاط".

وأتم: "سننتظر حكم اتحاد الكرة وفصله في الأمر، وسنحترم القرار سواء كان في صفنا أو ضدنا".