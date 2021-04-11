الترجي لـ في الجول: تسجيل 4 أهداف في 35 دقيقة لا يثير الشبهة؟ نرحب بأي تحقيق من كاف وفيفا

انتقد حسام الدين أبو بكر عضو اللجنة القانونية للترجي التونسي، الاتهامات التي طالت ناديه بالتواطؤ مع مولودية الجزائر.

الترجي تعادل أمام المولودية مساء السبت في الجولة السادسة لمجموعات دوري الأبطال، ليتصدر الأول ويصعد الثاني على حساب الزمالك.

وصرّح أبو بكر عبر FilGoal.com: "من حق أي فريق أن يتقدّم بشكوى، كما أنه ليس هناك ما يجبر أي فريق على خوض لقاءاته بلاعبين معينين أو عدم إشراك اللاعبين خوفا عليهم من الإنذارات والإيقافات".

وأضاف: "الترجي سافر الموسم الماضي لخوض إحدى المباريات في دوري أبطال إفريقيا بفريقه الثاني ودون مديره الفني بعد أن ضمن التأهل، فهل ذلك كان تواطؤا مع الفريق المنافس وقتها؟".

وتساءل: "لماذا يصدر هذا الحديث الآن رغم خوض الترجي للمباراة بلاعبيه المتاحين؟!".

وشدد: "لا يمكن لأي نادٍ أن يطالب الترجي في التفكير به على حساب مصلحة الترجي والحفاظ على لاعبيه المصابين والمهددين بالإيقاف أو المرهقين".

وأكمل: "هل تسجيل 4 أهداف في ظرف 35 دقيقة لا يثير الشبهة؟".

وأشار: "لا يجب على الزمالك التخفي من أخطائه ومستواه الفني المتواضع في بداية دور المجموعات وراء أمور تحدث فقط في مخيلة الزمالك، لقد حصد نقطتين فقط من أول 4 مباريات".

وأضاف: "هل الفريق الذي تعادل مع الزمالك في القاهرة غير قادر على العودة بالتعادل من تونس؟ خصوصا أنه كان يخوض مباراة مصيرية في حين أن الترجي متأهل بالفعل منذ مباراة القاهرة؟".

وتساءل: "هل كان الترجي متواطئا حين خسر من تونجيت؟ فليركز الجميع على أخطائه وعلى إصلاحها بدلا من التخفي وراء حجج واهية".

وأكد: "نرّحب بأي تحقيق من كاف أو من فيفا".

وكشف: "خضنا 22 مباراة في ظرف 100 يوم تخللتها رحلات خارجية للاعبين مع منتخبات بلدانهم مع تونس وكوت ديفوار وليبيا والجزائر، أضف إلى ذلك صعوبة التنقل الجوي بسبب إجراءات كورونا الاحترازية".

وتابع: "هذا النسق الجنوني المتواسل أثّر على اللاعبين وتسبب في إصابات عضلية للفريق، خضنا عددا كبيرا من المباريات وهذا الأسبوع مررنا برحلة مرهقة إلى السنغال في درجة حرارة مرتفعة".

وأتم: "مجرد التفكير في نسق المباريات يسبب الإجهاد، ما بالك باللاعبين أنفسهم الذين يخوضونها!".

وكان عمرو الدردير رئيس اللجنة الإعلامية في الزمالك قد أوضح لـ FilGoal.com أن ناديه بصدد التقدم بشكوى لـ كاف بسبب ما حدث في مباراة الترجي والمولودية.

وقال الدردير لـ FilGoal.com: "قررنا تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد الترجي والمولودية".

وأضاف "ستستند الشكوى إلى فيديوهات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وكذلك إحصائيات المباراة في شوطها الثاني لأن ما حدث لا يمت للعب النظيف بصلة".

وأتم "فريق الزمالك قدم المطلوب منه، ولا لوم على اللاعبين. الفريق عاد لمساره الطبيعي وعادت الروح العالية له في آخر جولتين من دور المجموعات".

وفاز الزمالك على تونجيث السنغالي 4-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليتأهل إلى دور الثمانية.

الترجي والمولودية تعادلا 1-1، ليضمن الترجي صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تأهل المولودية في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط.

فيما ودع الزمالك البطولة رغم فوزه على تونجيث السنغالي برباعية، إذ وصل برصيده إلى 8 نقاط.

ويعد هذا التأهل تاريخي للمولودية، إذ يتجاوز دور المجموعات لأول مرة في مشاركاته بالنظام الحديث لدوري أبطال إفريقيا.