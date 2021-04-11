الزمالك لـ في الجول: قررنا تقديم شكوى ضد الترجي والمولودية لـ كاف.. وهذا ما نستند له

كشف عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، والمتحدث باسمه، أن النادي سيقدم شكوى بعد ما حدث في مواجهة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الدردير لـ FilGoal.com: "قررنا تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد الترجي والمولودية".

وأضاف "ستستند الشكوى إلى فيديوهات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وكذلك إحصائيات المباراة في شوطها الثاني".

وأتم "فريق الزمالك قدم المطلوب منه، ولا لوم على اللاعبين. الفريق عاد لمساره الطبيعي وعادت الروح العالية له في آخر جولتين من دور المجموعات".

وفاز الزمالك على تونجيث السنغالي 4-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليتأهل إلى دور الثمانية.

الترجي والمولودية تعادلا 1-1، ليضمن الترجي صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تأهل المولودية في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط.

فيما ودع الزمالك البطولة رغم فوزه على تونجيث السنغالي برباعية، إذ وصل برصيده إلى 8 نقاط.

ويعد هذا التأهل تاريخي للمولودية، إذ يتجاوز دور المجموعات لأول مرة في مشاركاته بالنظام الحديث لدوري أبطال إفريقيا.