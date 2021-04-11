مدرب سيمبا: تصدرنا لمجموعة الأهلي مفاجأة.. ولم نرغب في مواجهة الزمالك بربع النهائي

يرى ديديه جوميز المدير الفني لسيمبا التنزاني أن تصدر فريقه للمجموعة الأولى والتي ضمت الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كان مفاجأة للجميع، مشددا على أنه لم يكن يفضل مواجهة الزمالك في ربع نهائي المسابقة.

وتصدر سيمبا المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الذي حل ثانيا برصيد 11 نقطة.

وقال جوميز لقناة "أون تايم سبورتس" عن تصدر المجموعة: "نحن نعرف أن هذه مفاجأة كبيرة للجميع في إفريقيا".

وأضاف "لكن عندما تعاقدت مع الفريق، كنت مقتنعا بأننا سنؤدي بشكل جيد في هذه المرحلة (دور المجموعات)".

وتابع "نحن نحترم كل الفرق وكانت مفاجأة بالنسبة لي أن نحقق المركز الأول، لكننا لعبنا بشكل جيد وبالطريقة المناسبة وبالتزام في الملعب".

وعن خصمه المفضل في الدور ربع النهائي، قال: "كل الفرق قوية ولا نستطيع أن نحدد فريقا محددا".

وأكمل "في دور المجموعات لم يؤمنوا بنا لكننا أظهرنا أن لدينا القدرة لكي نتقدم ونصل لربع النهائي، لذلك سواء كان كايزر تشيفز أو مولودية الجزائر أو شباب بلوزداد، فكلها فرق قوية".

وأكد "نحن مستعدون لمقابلة أي فريق".

وعن تصريحات رئيس سيمبا بأن الفريق قادر على الفوز بالبطولة، قال: "توقعات الرئيس ومجلس الإدارة مرتفعة للغاية".

واستمر "لقد تطور الفريق خطوة بخطوة وفي هذه المرحلة نحتاج لنرتقي بمستوى الفريق لمكانة أعلى في دوري الأبطال وعلينا أن نصل على الأقل لنصف نهائي البطولة، فذلك سيكون هذا إنجاز جيد جدا للفريق".

وواصل "الفريق قادر على الوصول لمراحل متقدمة في البطولة بسبب التزام اللاعبين".

وعن المرشح للفوز باللقب، قال: "كل الأندية المتواجدة في البطولة قوية للغاية ومنها من فاز بالبطولة من قبل بشكل متكرر، وهناك فرق تكافح مثل سيمبا".

وأردف "لا نستطيع أن ننافس بتكبر، وعلينا أن نتحلى بالتواضع وأن نقدم كل ما لدينا في المواجهات مثل مواجهة الأهلي".

وحول خروج الزمالك من دور المجموعات، صرح "هذا محزن للزمالك لأني مقتنع أنه لديه القدرة لكي يصل للدور المقبل فهم قدموا أداءا جيدا مع المدرب الجديد (باتريس كارتيرون)".

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة خلف الترجي ومولودية الجزائر.

وأتبع "لم يحالفهم الحظ للتأهل لأن كرة القدم بها العديد من المفاجآت".

وحول الأقاويل التي تدور حول اتفاق الترجي مع المولودية لإقصاء الزمالك، قال: "لا أعرف هذا الأمر".

وشدد "كمدير فني لا أؤمن بهذه الأمور في البطولات القوية لكرة القدم، وعلينا أن نقبل بالنتائج، صحيح أن الأمر مفاجئ رغم امتلاك الزمالك للاعبين جيدين، لكن في بعض الأوقات يكون من الجيد أن تواجه التحديات بقوة لكي تعود مجددا".

وأتم "لم نكن نرغب في مواجهة الزمالك في ربع النهائي، وأتمنى كل التوفيق للزمالك لأنني أرى أن لديه فريق قوي".