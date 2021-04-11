رئيس لجنة الانضباط بـ كاف: ثبوت التلاعب في النتائج قد يؤدي لشطب النادي.. ويتم مراجعة تقارير المباريات مع الحكام

الأحد، 11 أبريل 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

أكد رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ثبوت التلاعب في المباريات قد يؤدي لشطب الأندية المتواطئة.

وقرر نادي الزمالك تقديم شكوى ضد الترجي والمولودية بسبب تعادلهما في دوري أبطال إفريقيا ما أدى لخروج الفريق من البطولة، وفقا لما صرح به عمرو الدردير لـ FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وقال رايموند هاك لقناة "أون تايم سبورتس" عن دور لجنة الانضباط وشكوى الزمالك: "اللجنة تتعامل مع كل المباريات التي تلعب في نطاق مسابقات الاتحاد الإفريقي".

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وبسؤاله عن: هل يوجد مراقبة مباشرة على المباريات؟ قال: "اللجنة ليست مخولة لمراقبة المباريات، فهذا يتم من مراقب المباراة المفوض لمتابعة المباراة والمنسق العام والمسؤول الأمني".

وتابع "ما يحدث هو تقديم تقارير بشأن الحوادث التي تحدث خلال المباراة، ويتم النظر فيها والتحقيق من قبل لجنة الانضباط، وإذا كان هناك أي شيء يستحق المناقشة فهناك قواعد ولوائح للتدخل في حال حدوث أي مخالفة".

وأضاف "بعد ذلك يكون هناك جلسة للاستماع مع الفرق المتورطة في ذلك لضمان أن يكون التعامل مع الشكوى موضوعي، وألا يكون هناك أي تأثير لهذا الحادث على نتائج المباريات".

وشدد "إذا كان هناك أدلة على هذه الحوادث تتخذ اللجنة قرارها بناءا على اللوائح والنظام الداخلي".

وواصل "اللجنة لديها السلطة للتحقيق في شيء حتى لو لم يتواجد في تقرير مراقب المباراة، فاللجنة تتابع المباريات وإذا شعرت أن هناك شيئا ما غير صحيح فاللجنة لديها السلطة لمتابعة المباريات والتحقق من كل ما يحدث".

وأكد "يمكن لأي طرف تقديم شكوى إذا ما كان هناك شُبه في عدم الالتزام بالقواعد واللوائح".

ووضح "أي تقرير يأتي للجنة يؤخذ في الاعتبار ويعاد النظر في التقرير مع حكم اللقاء إذا لم يكن بالتقرير أي شيء غير عادل".

واستمر "إدارة الاتحاد الإفريقي تتحقق من حدوث أي شيء غير صحيح، حتى لو كان هذا الأمر لم يتواجد في تقرير المراقب، ولكن لابد من توفير أدلة قاطعة".

عن قرار اللجنة حال ثبوت التلاعب، أجاب "لا أستطيع أن أحدد موقفا معينا، لكن اللجنة تستطيع فرض العقوبات أو إعادة المباراة أو وقف اللاعب أو النادي أو خصم نقاط إذا تم ثبوت التلاعب وفقا للائحة".

وأردف "إذا حدث أي اتفاق بين الأندية ضد القواعد لابد أن يكون هناك توصية من لجنة الانضباط بهذا الأمر، وإذا لم تثبت الإدارة يتم النظر لروح المباراة خلال المباراة إذا ما حاول أي شخص التأثير على قرار الحكم".

وأتم "في كل مرة يتم الإحالة للجنة الانضباط يكون هناك جلسة استماع لمقدم الشكوى الذي يقدم معها الأدلة وجلسة استماع للمتهم بالحادث لكي يدافع عن نفسه".

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