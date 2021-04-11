نبيه يشيد بالتزام إمام عاشور: عودته للفريق ستكون في الوقت المناسب

الأحد، 11 أبريل 2021 - 12:33

كتب : إبراهيم رمضان

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

أشاد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك، بالتزام إمام عاشور لاعب الفريق الشاب، بالقرار الإداري تجاهه بإيقافه وتدربه مع الناشئين.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال نبيه لموقع ناديه الرسمي، عقب حضور عاشور لفوز الزمالك على تونجيث السنغالي 4-1 في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا: "عاشور أبدى التزاما كاملا بالقرار الإداري الذي اتخذه الجهاز الفني تجاهه".

وأردف "فرض الانضباط من أهم الأسس التي يضعها الجهاز الفني داخل الفريق".

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وأكمل "هناك تقييم لما يقدمه إمام عاشور من امتثال والتزام بقرار الجهاز الفني".

وأتم "الفترة المقبلة ستشهد عودته للفريق في الوقت المناسب".

وكان الزمالك قد أعلن عن قرار باتريس كارتيرون المدير الفني بإيقاف إمام عاشور لأجل غير مسمى وتغريمه ماديا وإنزاله للتدرب مع فريق الشباب.

وكشف FilGoal.com أن رفض عاشور إجراء عمليات الإحماء في الشوط الثاني من مواجهة مولودية الجزائر، كان السبب الأول في إجراء كارتيرون.

أما السبب الثاني، فبعد المباراة وفي غرفة الملابس بعد المباراة، تحدث عاشور بشكل اعتبره كارتيرون غير لائق مع الجهاز الفني، ما دفعه لاتخاذ العقوبة عليه.

ولم يشارك إمام عاشور صاحب الـ 23 عاما خلال المباراة.

وسجل إمام 4 أهداف وصنع 3 في 16 ظهور مع الزمالك هذا الموسم.

الزمالك إمام عاشور أسامة نبيه
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