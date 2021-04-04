في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور

الأحد، 04 أبريل 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

جاء قرار باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بإيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وتدربه مع فريق الشباب، لسببين.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن رفض عاشور إجراء عمليات الإحماء في الشوط الثاني من مواجهة مولودية الجزائر، كان السبب الأول في إجراء كارتيرون.

أما السبب الثاني، فبعد المباراة وفي غرفة الملابس بعد المباراة، تحدث عاشور بشكل اعتبره كارتيرون غير لائق مع الجهاز الفني، ما دفعه لاتخاذ العقوبة عليه.

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وفي وقت سابق، أعلن الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قرر إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وتدربه مع فريق الشباب بالنادي.

وقال الموقع الرسمي للزمالك إن القرار جاء "لما بدر من عاشور في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر".

ولم يشارك إمام عاشور صاحب الـ 23 عاما خلال المباراة.

وسجل إمام 4 أهداف وصنع 3 في 16 ظهور مع الزمالك هذا الموسم.

فاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء على ملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الأمل عاد الآن للزمالك للتأهل، لكن بشرط الفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة، وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في رادس.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

إمام عاشور الزمالك باتريس كارتيرون
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