مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك

الأحد، 11 أبريل 2021 - 12:18

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - تونجيث

أوضح مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الحالة، التي سينظر فيها للشكوى التي أعلن الزمالك نيته تقديمها له، ضد فريقي الترجي ومولودية الجزائر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لو هنالك دليل ملموس يثبت وجود تلاعب في نتيجة المباراة سيتم معاقبة الفريقين. أكثر ما يهم كاف هو سلامة ونزاهة المباريات".

وشدد "لكن لا يمكننا التحرك في الشكوى دون وجود دليل ملموس على التلاعب".

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وفي وقت سابق، قال عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، والمتحدث باسمه "قررنا تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ضد الترجي والمولودية".

وأضاف "ستستند الشكوى إلى فيديوهات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وكذلك إحصائيات المباراة في شوطها الثاني لأن ما حدث لا يمت للعب النظيف بصلة".

وأتم "فريق الزمالك قدم المطلوب منه، ولا لوم على اللاعبين. الفريق عاد لمساره الطبيعي وعادت الروح العالية له في آخر جولتين من دور المجموعات".

وفاز الزمالك على تونجيث السنغالي 4-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا ليتأهل إلى دور الثمانية.

الترجي والمولودية تعادلا 1-1، ليضمن الترجي صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة، فيما تأهل المولودية في المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط.

فيما ودع الزمالك البطولة رغم فوزه على تونجيث السنغالي برباعية، إذ وصل برصيده إلى 8 نقاط.

ويعد هذا التأهل تاريخي للمولودية، إذ يتجاوز دور المجموعات لأول مرة في مشاركاته بالنظام الحديث لدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الزمالك الترجي مولودية الجزائر
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