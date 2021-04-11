مدرب صن داونز: مواجهة محتملة ضد الأهلي؟ ستكون مباراة قوية.. وسيرينو أفضل من مبابي

الأحد، 11 أبريل 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - مدرب صن داونز

لا يفضل رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي توقع خصمه المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل صن داونز إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد تصدره لمجموعته، ليصبح خصما محتملا للأهلي في الدور المقبل.

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وقال موكوينا عبر قناة صدى البلد: "لسنا في سوق لاختيار منافس فريقي في الدور المقبل، ولكن بالتأكيد الأهلي فريق كبير ويدربه مدرب كبير ويعرف صن داونز جيدا وستكون مباراة كبيرة إذا حدثت".

وعن مواجهة موسيماني المحتملة قال "في النهاية إذا حدثت ستكون مواجهة بين صن داونز والأهلي وليس بيني وبين موسيماني".

وشدد "ليس لي الحق في قول رأيي لموسيماني في إمكانية توليه تدريب منتخب جنوب إفريقيا، هو يعرف كيف يفكر وكيف يتخذ قراراته".

وواصل "موسيماني مدرب كبير واسمه معروف جيدا في قارة إفريقيا وأي مدرب يتمنى تحقيق نصف إنجازاته".

وانتقل للحديث عن التقارير التي تشير إلى اهتمام الأهلي بثنائي فريقه بيتر شالوليلي وسيرينو.

وقال موكوينا "إذا قيل ذلك الخبر فسيكون في برنامج كوميدي أو صحيفة صفراء ومن الممكن أن نقول إننا نريد ضم ميسي".

وأكد "شالوليلي لاعب مهم في فريقنا ويحصل على راتب كبير وإذا كنا في يوم 1 أبريل لقلت لك إن هذه هي كذبة أبريل".

وأتم تصريحاته عن سيرينو قائلا: "أي شخص يستطيع قول ما يريده ونحن نستطيع أن نقول إننا نريد ضم مبابي، وبالمناسبة سيرينو بالنسبة لنا أفضل من مبابي".

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