تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا

السبت، 10 أبريل 2021 - 23:46

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

اكتملت الفرق الثمانية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نهاية دور المجموعات.

ويأتي في التصنيف الأول كل من سيمبا التنزاني والترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

وفي التصنيف الثاني كل من الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمولودية الجزائري.

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موعد القرعة

تقام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في القاهرة.

ولم يتغير أي شيء في نظام سحب القرعة، وتلتقي الفرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات مع الفرق أصحاب المركز الثاني.

ولا يمكن أن يلتقي فريقين لعبا معا في نفس المجموعة، ولكن يمكن أن يلتقي فريقين من البلد ذاتها في دور الـ8.

وتقام مباريات الإياب على ملعب الفرق أصحاب المراكز الأولى بدور المجموعات.

كما سيتم تحديد قرعة نصف النهائي خلال مراسم سحب قرعة دور الـ8.

بأن يلعب الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي، وكذلك المباراتين الثالثة والرابعة.

موعد مباريات دور الـ8

وتُلعب مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 14 و15 من شهر مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ثم تقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 18 و19 من شهر يونيو المقبل، على أن تُلعب مباريات الإياب يوميي 25 و26 من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 ستكون يوم 17 يوليو. ولم يتم تحديد مكانها حتى الآن.

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