طارق يحيى: الترجي والمولودية خائفان من الزمالك

يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الترجي التونسي ومولودية الجزائر من مصلحتهما خروج الفريق الأبيض من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك بطولة إفريقيا من دور المجموعات بعد الفوز على تونجيث السنغالي وتعادل الترجي التونسي مع المولودية الجزائري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تابعت مباراة الزمالك لربع ساعة ثم توجهت إلى لقاء الترجي والمولودية، لأنه كان لدي شغف لمتابعة الأداء، لكن (ماتشوفوش وحش)، الأمر كان صعبا جدا".

وأضاف "نلتفت للجانب المضيء، الترجي والمولودية خائفان من الزمالك".

وأكمل "أضعنا مباراتين على ملعبنا ضد الترجي والمولودية وذلك كان كفيل لضمان التأهل، والزمالك أدى بشكل جيد في آخر مباراتين، لكن يبقى الصعود أهم شيء".

وواصل "اللاعبون وضعوا أنفسهم تحت ضغط أكبر أمام الجماهير، أمامكم بطولة الدوري (لا تراجع ولا استسلام) لابد من القتال للفوز بها لتعويض جماهير الزمالك".

وشدد "أهم بطولتين للزمالك الدوري أو بطولة إفريقيا، أي بطولة أخرى لها قيمة ثانوية مع احترامي لكافة المسابقات".

وأشار "يجب ألا نحزن، وعلى اللاعبون والجماهير رمي الأمر وراء ظهرهم، ولكن لابد أن نتعلم".

وأوضح "من وجهة نظرهم –الترجي والمولودية– لقد أخرجا الفريق الأقوى في المجموعة، فلماذا نلومهم؟".

واستمر في تصريحاته "الترجي ولاعبوه وإدارته يعلمون قيمة وقوة الزمالك ولاعبيه، لذا كان من مصلحتهم خروج الزمالك وتأهلهم في الصدارة، وتلاقوا مع الفريق الجزائري على هدف واحد".

ووجه نصيحة للاعبين قائلا: "لابد أن يركز لاعبو الزمالك على بطولة الدوري، ولا نلتفت لما يقال بشأن تغيير الإدارة، بالتأكيد عامل مؤثر ولكنه أمر تعرضت له مختلف الأجيال في الزمالك".

وأردف "أتمنى من لاعبي الزمالك الكبار إدراك أننا فريق لا نهتز بسبب الخروج من البطولة".

ثم تابع "أقل شيء يمكن للاعبي الزمالك تقديمه للجمهور هو الفوز ببطولة الدوري".

وطالب اللاعبين قائلا: "من فضلكم.. بطولة الدوري هي الأهم، لابد من تعويض الجماهير عن الخروج الإفريقي، رغم أنه 50% بأيدينا و50% بأيدي باقي الفرق ولكن هذا درس وأتمنى أن يحالفكم التوفيق".

وأتم تصريحاته "لديكم مباراة مع الأهلي يوم 18 أبريل قبل خوض مؤجلاته، لابد من رد اعتباركم أمام جماهيركم والجميع ولا تحزنوا قدر الله وما شاء فعل".