مؤتمر أورابارينا: لا مشكلة مطلقا في خطأ إكرامي.. ووجود فتحي رائع مع بيراميدز

شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز صعوبة مواجهة الرجاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد خسر في لقاء الجولة الماضية بثنائية دون مقابل.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي: "مباراة الرجاء ستكون غاية في الصعوبة خاصة وأن الفريقين يلعبان على صدارة المجموعة وكل منهما يعمل على تأكيد التأهل المبكر للدور ربع النهائي".

وأضاف "الرجاء قوي ونجح في الفوز بلقاء الجولة الماضية، والمباراة ستحدد شكل المجموعة وموقف المتأهلين، وهو فريق صاحب تاريخ".

وشدد "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على الفوز وحصد الثلاث نقاط، واللاعبون تعاهدوا على تعويض الخسارة الماضية والفوز على بطل المغرب والوصول للنقطة التاسعة في جدول الترتيب".

وعن ردود أفعال وسائل التواصل الاجتماعي " لا اهتم مطلقا بوسائل التواصل الاجتماعي وتوجهاتها بشأن اللاعبين والاختيارات واختار الأفضل من وجهة نظري".

وأشاد بشريف إكرامي قائلا: "إكرامي حارس رائع للغاية وقائد داخل الملعب، وأي لاعب يخطئ في كرة القدم، ولا مشكلة مطلقا في الخطأ الذي حدث في المباراة الأخيرة أمام الرجاء وهو عموما يقدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، وكذلك أحمد الشناوي حارس رائع وبإمكانه اللعب في أي وقت، وإكرامي يعلم جيدا الخطأ وسيتعامل معه بالصورة المطلوبة".

وعن أحمد فتحي تابع "لاعب رائع للغاية وصاحب تاريخ طويل ووجوده أمر رائع في بيراميدز ووجوده مهم جدا داخل وخارج الملعب".

وأوضح "استخدم اللاعبين طبقا للخصوم واختار الأفضل في كل وقت، واحتاج كل اللاعبين للمرحلة المقبلة الصعبة في ظل خوض مباراة كل 3 أيام محليا وقاريا".

ورد على هل يتأثر الرجاء برحيل مدربه جمال سلامي: "لا اهتم مطلقا بتلك الأخبار وأركز مع فريقي فقط وتجهيزه للمباراة الهامة، ولا يصح الحديث عن أمور تخص المنافس".

وكان الرجاء قد أعلن رحيل المدير الفني رغم الفوز على بيراميدز الأسبوع الماضي. (طالع التفاصيل)

وأتم "بالنسبة للإصابات في الفريق المغربي فإن هناك متابعة مستمرة من جانب الجهاز الفني ولكنهم يمتلكون عناصر مميزة وبإمكانه التعويض وتولي مساعد المدرب المسؤولية يعني أنه لن يكون هناك أي تغيير في الشكل الفني والخططي والفريق سيلعب مواجهة قوية قدر توقعه وبيراميدز جاهز لتلك المواجهة".

ويحتل الرجاء حاليا صدارة المجموعة الرابعةبالعلامة الكاملة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات، بينما يحل بيراميدز ثانيا برصيد 6 نقاط.