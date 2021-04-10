صلاح: فزنا أخيرا ونأمل أن ننهي الموسم في المركز الرابع.. ونصحية لـ أرنولد

السبت، 10 أبريل 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

أبدى محمد صلاح سعادته بفوز ليفربول الأول على ملعب أنفليد في 2021 وقدم نصحية لـ ألكسندر أرنولد.

وقاد صلاح بفضل هدفه الريدز لقلب النتيجة وحصد ثلاث نقاط غالية على حساب أستون فيلا في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس": "أخيرا! كانت مباراة كبيرة وصعبة لكننا فزنا وهذا هو الشيء المهم".

وأضاف "خسرنا بعض المباريات هنا (أنفيلد) وذهنيا كنا نقول لا ليس مجددا، لكننا قدمنا عملا جيدا في الشوط الثاني".

وواصل "ليس من الصعب أن نفوز في أنفليد عدة مباريات، لكننا أهدرنا عدة فرص في الشوط الأول، وكنا نفكر في تكرار الأمر مجددا (الخسارة)، لكننا في الشوط الثاني لعبنا جيدا".

وأضاف "من المهم أن نفوز، تتبقى 7 مباريات في الدوري، لذلك هذا مهم، نريد المشاركة في في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن علينا أن نركز في كل مباراة ونحاول الفوز، ونأمل أن ننهي الموسم في المركز الرابع".

وقدم نصيحة لأرنولد صاحب هدف الفوز القاتل، قائلا: "اعتقد أنه يريد أن يدفع نفسه، يتدرب جيدا ويلعب بشكل جيد في المباريات الأخيرة، عليه أن يحاول ويواصل التركيز وألا يسمع لأي أحد، فقط حاول بأقصى ما لديك وستحصل على مقابل".

وأنهى صلاح لعنة غياب التسجيل لليفربول في ملعب أنفيلد، إذ غاب الفريق عن التسجيل لـ 12 ساعة و44 دقيقة في الدوري الإنجليزي قبل هدف صلاح.

وارتقى صلاح لصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع هاري كين مهاجم توتنام برصيد 19 هدفا.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 28 هدفا الموسم الجاري في جميع المسابقات كثاني أفضل موسم تهديفي له مع الريدز بعد موسمه الأول.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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