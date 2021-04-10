التشكيل - صلاح يقود ليفربول وماني بديل.. تريزيجيه أساسي والمحمدي على دكة فيلا

تعرف على تشكيل مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود محمد صلاح فريق الحمر، بينما يبدأ مواطنه محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل أستون فيلا، ويجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول:

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: روبرتسون - كاباك - فيليبس - أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: فينالدوم - فابينيو - ميلنر

الهجوم: جوتا - فيرمينو - صلاح

🔴 #LIVAVL TEAM NEWS 🔴 Curtis Jones misses out as a precaution due to a muscle issue. — Liverpool FC (@LFC) April 10, 2021

بينما تشكيل فيلا:

حارس المرمى: مارتينيز

الدفاع: تارجت - مينجس - كونسا - كاش

وسط الملعب: تريزيجيه - ناكامبا - تراوري - ماكجين - لويز

الهجوم: واتكينز

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بينما فيلا التاسع ورصيده 44 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.