التشكيل - صلاح يقود ليفربول وماني بديل.. تريزيجيه أساسي والمحمدي على دكة فيلا
السبت، 10 أبريل 2021 - 15:02
كتب : FilGoal
تعرف على تشكيل مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يقود محمد صلاح فريق الحمر، بينما يبدأ مواطنه محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل أستون فيلا، ويجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل ليفربول:
حارس المرمى: أليسون
الدفاع: روبرتسون - كاباك - فيليبس - أليكساندر-أرنولد
وسط الملعب: فينالدوم - فابينيو - ميلنر
الهجوم: جوتا - فيرمينو - صلاح
🔴 #LIVAVL TEAM NEWS 🔴
Curtis Jones misses out as a precaution due to a muscle issue.— Liverpool FC (@LFC) April 10, 2021
بينما تشكيل فيلا:
حارس المرمى: مارتينيز
الدفاع: تارجت - مينجس - كونسا - كاش
وسط الملعب: تريزيجيه - ناكامبا - تراوري - ماكجين - لويز
الهجوم: واتكينز
𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 for #LIVAVL. ⚪ pic.twitter.com/TVbgKqPbNK— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 10, 2021
ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بينما فيلا التاسع ورصيده 44 نقطة.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.