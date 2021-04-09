لاعب الترجي السابق: لا مجال للمجاملات ضد مولودية الجزائر

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

احتفال الترجي بهدف حمدو الهوني في الزمالك

أكد سامي العروسي لاعب الترجي السابق أن الفريق التونسي سيلعب مباراته ضد مولودية الجزائر بأداء لن يضر من سمعته في قارة إفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث السنغالي، بجانب انتصار الترجي على مولودية الجزائر، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سامي العروسي لقناة "أون تايم سبورتس": "اسم الترجي كبير للغاية، ولن يلعب مباراة تؤثر على سمعته في إفريقيا وعلى مستقبله".

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وشدد "لا مجال للمجاملات".

وتابع "حين نلعب مثل هذا النوع من المباريات في الدوري التونسي، لا يتجرأ أي شخص ويتحدث في هذا الموضوع (المجاملات)".

وأضاف "مباراة الغد بها 3 احتمالات مثل أي مباراة".

وواصل "الترجي يعاني لغياب 6 لاعبين بسبب الإصابة أو خوفا من الإيقاف".

واستمر "مولودية الجزائر سيرغب في التعادل لكن الترجي لن يساوم".

وأتم "اسم الترجي قوي وأكبر من أي لاعب أو من أي رئيس للنادي".

وضمن الترجي التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من المجموعة الرابعة بعدما جمع 10 نقاط.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يقبع تونجيث في المركز الأخير بـ4 نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث، مع هزيمة مولودية الجزائر من الترجي، لكي يصل الزمالك للنقطة الـ8 ويتفوق على مولودية الجزائر بسبب المواجهات المباشرة.

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر في القاهرة دون أهداف، وفاز في العودة 0-2.

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا
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